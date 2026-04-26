ORBETELLO – Ci sono persone che incontri lungo il tuo cammino professionale e che, senza accorgertene, diventano parte della tua vita. Enrico Filippi è stato questo per me.

Abbiamo condiviso tantissimi servizi ai tempi di Teletirreno, giornate fatte di chilometri, telecamere, interviste e soprattutto di dialoghi. Quanti confronti, quante riflessioni, quanti commenti nati tra un evento e l’altro. Enrico era così. Sempre attento, mai sopra le righe, capace di osservare e raccontare con misura e intelligenza. C’era una naturalezza nel suo modo di fare giornalismo che oggi sembra quasi rara.

Quando seguivo i servizi nella parte sud della provincia, spesso ci ritrovavamo insieme a raccontare la cronaca. Era un lavoro, sì, ma anche qualcosa di più: una passione condivisa che ci ha uniti e che oggi resta nei ricordi più belli.

La sua vita è stata piena, intensa, sempre legata al mondo dello sport e della comunicazione. Dal calcio giocato fino alla Serie A con il Catania negli anni Sessanta, all’esperienza come osservatore per l’Inter, dove ha contribuito a far emergere talenti importanti, fino al ritorno sul territorio come allenatore e poi come volto e voce della televisione locale. Un percorso ricco, costruito con competenza e passione, sempre con uno sguardo attento ai giovani.

Sono onorato di averti incontrato, Enrico, e di aver condiviso con te una parte importante della mia vita. Rimarranno i ricordi, le parole, le immagini e quel tuo modo gentile di esserci sempre.

A Roberta, amica e collega, rivolgo le mie più sentite condoglianze, così come a tutta la sua famiglia, con la certezza che ha avuto un grande padre. Un uomo che ha lasciato un segno vero, nel lavoro e nelle persone che hanno avuto la fortuna di camminare al suo fianco.