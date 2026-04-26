GROSSETO – Dopo il clamoroso successo in gara1, il Big Mat Bsc Grosseto cede il passo nel match serale contro il San Marino. I padroni di casa si sono imposti per 5-4 grazie anche ad un fuoricampo dell’ex biancorosso Marcos Diaz, ma i ragazzi di Enrico Vecchi, in maglia verde, hanno dimostrato di essere una buona squadra, pronta a giocarsela contro chiunque.

Parte nuovamente forte il Big Mat Bsc con la volata di sacrificio – come in gara1 – di Caballero Sarmiento che porta Sellaroli a siglare l’1-0. I padroni di casa però ribaltano il risultato nel primo attacco con un fuoricampo di Diaz, portandosi sul 3-1.

La reazione dei grossetani arriva nel quarto inning, quando il singolo di Severino spedisce a casa base sia Alcala Quijije che Marucci. Nel sesto inning il San Marino firma altri due punti, mentre il Big Mat Bsc accorcia sul definitivo 5-4 nell’ultimo attacco con Severino (doppio di Sellaroli).

Si chiude dunque la prima giornata del campionato di Serie A per il Big Mat Bsc Grosseto. Un debutto che ha visto i grossetani pareggiare con i campioni d’Italia in carica, mettendo in mostra sia i nuovi acquisti (su tutti Caballero Sarmiento, Polonius e Dacosta) che i “veterani”, come Sireus e Sellaroli.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 100 200 001

San Marino: 300 002 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius DH (1/5), Sellaroli 6 (4/5), Caballero Sarmiento 8 (0/3), Lopez Sayas 2 (0/4), Alcala Quijije 4 (0/1), Marucci 3 (1/2, Attriti 3 0/2), Di Persia 5 (0/3), Piccinelli 9 (0/4), Severino Mooa 7 (2/4);

San Marino: Marlin 6 (0/4), Martini Parilli 5 (0/4), Helder 3 (1/1, Wong 0/1), Pieternella Vargas 7 (1/4), Diaz 9 (1/2), Angulo Gamez 4 (1/4), Colmenares Brito 2 (0/2), Di Fabio 8 (0/2, Magnani 0/1), Di Raffaele DH (0/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Dacosta Cordovez (4.0 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 5 SO), Torres Lopez (L, 3.0 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 5 BB, 2 SO), Virgadaula (1.0 IP, 1 BB, 2 SO);

San Marino: Lage Siso (3.1 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 3 SO), Mendez Matos (W, 3.1 IP, 1 H, 1 BB, 3 SO), Leal (2.1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 3 SO).

Arbitro capo: Alessandro Spera

Arbitro 1B: Andrea De Baggis

Arbitro 3B: Mario Delicati