GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto esce dalla corsa scudetto del massimo campionato con una grande reazione dopo lo scivolone di mercoledì scorso, battendo l’Azzurra Novara per 10-7.

I biancorossi nei primi dieci minuti di gara fanno registrare predominio senza sbloccare il risultato: al 2′ il tentativo di Barragan colpisce il palo alla sinistra di Fongaro, che si fa trovare pronto sulle numerose conclusioni locali. All’11’ è però Torres a sorprendere Luca Squarcia con un tiro sulla destra. La reazione del Cp è immediata e Saavedra al 14′ accompagna in rete il pareggio, interrompendo un’astinenza che durava da 63 minuti e mezzo. Non passa nemmeno un minuto e i piemontesi tornano avanti con una conclusione che trova lo stesso angolino alla destra del portiere grossetano, che al 16′ viene salvato da un palo interno. Il Grosseto, intenzionato a dimostrare che il capitombolo di mercoledì scorso è stato solo un incidente di percorso si è riversato nell’area novarese e al 19′ Sillero, con un’azione insistita trova il gol del pareggio. E da una bella combinazione tra Sillero e Saavedra, arriva il gol del 3-2 firmato dal capitano. Illuzzi, però, riequilibra nuovamente il match dopo 28 secondi, infilando la palla sul primo palo di Squarcia.

La ripresa si apre con una bella parata di Squarcia, che annulla la punizione di prima di Moyano concessa per il decimo fallo di squadra del Cp. Con l’uomo in meno per due espulsioni, il Grosseto si procura il doppio vantaggio con Saavedra. Pinto riporta Novara a una lunghezza, ma il Grosseto, dopo che Squarcia nega il gol su rigore a Illuzzi, trova il 6-4 con un penalty di Saavedra. Ramiro Torres non s’arrende e riavvicina il Novara sul 6-5, ma dopo poco più di 30 secondi Barbieri finalizza un delizioso assist di Barragan. Il giocatore argentino mette il suo nome nel tabellino sull’8-5. Reti che diventano nove dopo la punizione di prima dello stesso Barragan sul decimo fallo dei piemontesi. Moyano e Illuzzi riportano il Novara a due sole lunghezze, ma il capitano chiude definitivamente il match mettendo a segno il 10-7 finale (foto u&emmediggì).

Gara2 preliminari, Circolo Pattinatori Grosseto- Azzurra Novara 10-7

C.P. GROSSETO: Squarcia, Marinoni; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Cardi, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

AZZURRA NOVARA: Fongaro, Pigato; Maniero, Brusa, Moyano, De Palo, Illuzzi, Torres, Gavioli, Pinto. All. Massimo Tataranni.

ARBITRI: Joseph Sillecchia e Francesco Stallone.

RETI: nel p.t. 10’42 Torres, al 13’28 Saavedra, 14’20 Torres, 18’54 Sillero, 22’19 Saavedra, 22’47 Illuzzi; nel s.t. 3’15 Saavedra (rig.), 4’16 Saavedra, 4’23 Pinto, 5’55 Saavedra (rig.), 12’55 Torres, 13’28 Barbieri, 15’25 Barragan, 18’27 Barragan (p.p), 18’43 Moyano, 18’55 Illuzzi, 23’28 Saavedra.

NOTE: cartellino rosso al dirigente del Cp Matteo Onza nel s.t.; doppia ammonizione Paghi nel p.t.; cartellino blu Barragan, Torres nel s.t.