MARINA DI GROSSETO – Nel giorno simbolo della memoria civile, il 25 Aprile, arriva anche il cambio alla guida della sezione locale dell’Anpi. Il direttivo dell’Anpi di Grosseto ha infatti eletto Elio Irudal come nuovo presidente della sezione “Carla Nespolo”, subentrando a Daniela Castiglione.

Un passaggio significativo, avvenuto proprio nella giornata della Festa della Liberazione, durante la quale Castiglione ha tenuto la sua ultima orazione pubblica alla cerimonia di Marina di Grosseto.

Gli auguri al nuovo presidente e l’assemblea del 3 maggio

Dalla sezione Anpi arrivano gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente, in vista anche dell’assemblea annuale degli iscritti, convocata per il 3 maggio.

Un momento di continuità e rinnovamento per l’associazione, che prosegue il proprio impegno nella tutela della memoria e dei valori antifascisti.

“Qual è oggi il senso del 25 Aprile?”

Nel suo intervento, pronunciato presso il cippo dedicato ai martiri della Fiumara di San Leopoldo, Daniela Castiglione ha posto una riflessione centrale: quale sia oggi il senso del 25 Aprile in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni.

Un interrogativo che chiama in causa il presente, tra guerre, disuguaglianze e crisi dei valori democratici, e che invita a interrogarsi su quanto resti degli ideali nati dopo la Seconda guerra mondiale.

Memoria, responsabilità e Costituzione

Nel discorso è stato ribadito il ruolo fondamentale della Resistenza come momento fondante della Repubblica e della Costituzione italiana, definita profondamente antifascista.

Castiglione ha ricordato come i valori di libertà, pace, giustizia e solidarietà non possano essere considerati acquisiti, ma vadano custoditi e rinnovati, soprattutto in un tempo in cui – ha sottolineato – il peso della memoria sembra affievolirsi con il passare delle generazioni.

Il ruolo dell’Anpi e il legame con i giovani

“Non siamo proprietari della memoria, ma custodi”, ha evidenziato la presidente uscente, sottolineando l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il significato autentico della Liberazione.

Educare alla memoria significa, secondo l’ANPI, formare cittadini consapevoli e capaci di difendere i valori democratici nella vita quotidiana.

Il ricordo delle vittime e l’impegno per il futuro

La cerimonia di Marina di Grosseto ha rappresentato anche un momento di raccoglimento davanti al cippo che ricorda le vittime civili della strage della Fiumara di San Leopoldo, simbolo delle ferite lasciate dalla guerra sul territorio.

Nel ricordo di chi ha combattuto e sofferto per la libertà, è stato ribadito l’impegno della Repubblica per la pace, i diritti umani e una società più giusta e solidale.

Un passaggio di testimone che si intreccia così con la memoria, guardando al futuro nel segno dei valori della Liberazione.