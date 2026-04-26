Foto di repertorio

GROSSETO – Buon debutto ai playout per le ragazze della Gea Basketball Grosseto, che al Palasport di via Austria si impongono sul Bellaria Cappuccini per 57-45. Partita maschia, che il quintetto di Luca Faragli ha portato a casa con intelligenza, tanta determinazione e concentrazione. Borellini e compagne hanno rispettato i pronostici venendo fuori al momento giusto, per fare il primo passo verso la salvezza in serie C.

“È stato un incontro di altissima intensità, con schiaffi a destra e sinistra – commenta il coach biancorosso Luca Faragli – che è stata giocata sul filo dell’equilibrio per tutto il primo tempo. Il Pontedera ci è stato incollato fino a metà terzo quarto, in cui abbiamo allungato definitivamente, disputando un ultimo periodo in assoluta tranquillità. Pensavamo che le nostre avversarie resistessero meno e invece fino al 25′ ci hanno dato del filo da torcere con la loro fisicità. Pensavo inizialmente di giocare con sette giocatrici, ma alla fine ho dovuto ruotare tutta la panchina, altrimenti non arrivavamo in fondo. Siamo stati un po’ penalizzati dai falli, ma sono andate tutte bene, da Matilde Pepi alle sorelle Vallini. Adesso il pensiero va alla gara di domenica a Pontedera: ci aspetta sicuramente una dura battaglia”.

GEA GROSSETO: Pepi 5, Teresa Vallini 13, Borellini 9, Mery Bertaccini 4, Emma Bertaccini 4, Merlini, Mazzi, Cipolletta 6, Faragli 6, Carolina Vallini 10. All. Luca Faragli.

Parziali: 14-7, 28-25; 42-37, 57-45.

Uscita per falli: Carolina Vallini.