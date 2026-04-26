GROSSETO – Ha solo 10 anni, ma ha già raggiunto un risultato importante per la sua giovane vita: Andrea Barbieri ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati mondiali di pole art disputati ad Asti.

Una vittoria che premia non solo il talento, ma anche la grinta e la determinazione di una giovane atleta capace di distinguersi a livello internazionale.

Una performance tra tecnica ed emozione

Andrea ha conquistato il pubblico e la giuria con una coreografia sulle note di Man! I Feel Like a Woman, esibizione che ha unito forza, eleganza ed espressività.

A guidarla in questo percorso la sua coach, Martina Tavanti, figura fondamentale nella preparazione tecnica e artistica dell’atleta.

Una promessa dello sport

Andrea Barbieri si conferma così una promessa della pole art, capace di unire disciplina, passione e talento.

Un oro che vale doppio: per il risultato sportivo e per il messaggio che porta con sé, quello di una “piccola grande donna” che, con impegno e dedizione, ha già raggiunto un traguardo da campionessa.