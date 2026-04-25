GROSSETO – Un passo concreto verso la scuola del futuro. Al Polo Tecnologico Manetti Porciatti, diciassette studenti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione al termine di un corso immersivo dedicato alla realtà virtuale, un’esperienza formativa capace di coniugare tecnologia, didattica e nuove competenze.

La consegna dei certificati è avvenuta in una cerimonia sobria ma significativa, alla presenza del dirigente scolastico Angelo Costarella, del responsabile di plesso Andrea Lelli, dei docenti Giovanni Calanzone e Antonella Minacci, e della tutor Maria Pia Betti.

Un laboratorio di idee e competenze per il futuro

Il corso, incentrato sull’utilizzo della realtà virtuale, ha dimostrato come queste tecnologie possano trovare applicazioni trasversali anche nelle materie curricolari e di indirizzo, aprendo nuove prospettive per l’apprendimento.

Non solo un’esperienza tecnica, ma un vero e proprio laboratorio di idee e sperimentazione, in cui gli studenti hanno potuto sviluppare competenze sempre più richieste nel mondo contemporaneo.

Il valore dell’approccio immersivo

Durante l’incontro, i partecipanti hanno espresso feedback molto positivi, sottolineando l’efficacia di una metodologia didattica immersiva e coinvolgente.

Il dirigente Costarella ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, ricordando come le competenze acquisite rappresentino un patrimonio formativo spendibile sia in ambito accademico che professionale.

“Una scuola sempre più innovativa e inclusiva”

“Un progetto che si distingue anche per l’attenzione all’inclusione – ha dichiarato il dirigente –. Con questo corso confermiamo la nostra vocazione di scuola innovativa. Nei prossimi anni, sono convinto, la realtà virtuale troverà applicazione in tutte le nostre specializzazioni e attività, offrendo agli studenti strumenti concreti per diventare professionisti competenti e cittadini consapevoli.”

Un punto di riferimento per la formazione avanzata

L’iniziativa conferma il Polo Tecnologico come un punto di riferimento per la formazione avanzata, capace di anticipare le sfide del futuro e accompagnare i giovani verso nuove opportunità.