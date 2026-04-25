ORBETELLO – Dopo l’accordo sulle quote di gestione che spetteranno agli Enti che fanno parte del Consorzio della Laguna e dell’impianto globale del nuovo statuto alcuni mesi fa, il Ministero dell’ambiente ha ratificato lo statuto del Consorzio che ora è operativo.

«Sono molto soddisfatti – afferma il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti – che l’accordo raggiunto sia stato ratificato dal Ministero. La fissazione delle quote ricordo è quella molto vicino alla proposta che ho formulato in qualità di sindaco e che assegna il 47% delle quote al Ministero, il 35% alla Regione Toscana, il 12% al Comune di Orbetello, il 5% alla Provincia di Grosseto e l’1% al Comune di Monte Argentario».

«Ratificato lo statuto il Ministro, di concerto con la Regione Toscana, sentiti i comuni e la Provincia consorziati, dovrà provvedere su una terna di candidati alla nomina dell’amministratore unico. Mi auguro che la nomina avvenga nel più breve tempo possibile in modo da rendere il Consorzio operativo».

Il sindaco Andrea Casamenti ha anche incontrato in Comune il nuovo assessore regionale toscano all’ambiente David Barontini.