CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Inizia al Casa Mora l’avventura nei playout, in A1, per la Blue Factor. Domani domenica alle 18 con arbitri Matteo Galoppi di Follonica e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo, per la prima giornata l’avversario è il Breganze. I playout da qualche anno si giocano fra le ultime quattro squadre della classifica, partendo dalla metà dei punti conquistati nella regolar season per eccesso.

Proprio per il Castiglione di Massimo Bracali, a quota 5 punti, ma anche per il Breganze del tecnico Nestor Flavio Perea (subentrato in corsa a Gabriele Thiella), con 3, le speranze di salvezza sono aggrappate ad un percorso netto di vittorie. Retrocedono infatti in A2 le ultime due. Servirà un mezzo miracolo per recuperare sugli altri due quintetti in lizza: il Forte dei Marmi parte da quota 12 e l’Indeco Afp Giovinazzo da 13 punti, che si affrontano nello scontro in Puglia. In stagione i biancocelesti hanno battuto due volte i veneti, 8-3 al pala Ferrarin all’andata e 11-4 lo scorso 1 marzo proprio in Maremma. La situazione non sembra essere cambiata molto, anzi nel Castiglione c’è il recupero di Serse Cabella che potrebbe dare una mano, e in settimana tutta la squadra ha lavorato per prepararsi al meglio per questa fase. Domenica prossima poi, la Blue Factor giocherà ancora al Casa Mora ospitando il Giovinazzo. Il Breganze da parte sua conta sui tanti fratelli in squadra dal portiere Giuseppe a Antonio e Giovanni Tagliapietra, oltre agli Agostini, il capitano Pietro bomber da 17 gol, a Nicola oltre al figlio d’arte spagnolo Gabriel Cairo e il viareggino Niccolò Puccinelli, anche lui ingaggiato a gennaio.

Impegni sportivi anche per tre rose giovanili. L’Under 23 nell’ultima di campionato, con maremmani e versiliesi già alle finali, ha battuto al Casa Mora il Forte dei Marmi per 8-4.

Una doppia sfida attende l’Under 17 Lo Scoiattolo, che servirà da preparazione per le finali nazionali (già qualificate Castiglione e Pumas Viareggio A) dal 28 al 31 maggio a Viareggio al pala Barsacchi. Domenica la ventesima giornata, ultima del campionato, alle 15.30 a Viareggio contro i Pumas B; lunedì alle 12 per il recupero della 17esima giornata al Casa Mora contro i Pumas A.

L’Under 15 La Scala invece, gioca sabato alle 15.30 per il 21esimo turno, nonché penultima di campionato, a Forte dei Marmi.

Serie A1 – calendario playout

1a giornata 25/26 aprile

Indeco Afp Giovinazzo-Forte dei Marmi

Blue Factor Castiglione-Breganze

2a giornata 2/3 maggio

Blue Factor Castiglione-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Forte dei Marmi

3a giornata 9 maggio

Breganze-Indeco Afp Giovinazzo

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione

4a giornata 16/17 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Breganze

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi

5a giornata 23 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione

Forte dei Marmi-Breganze

6a giornata 30 maggio

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Blue Factor Castiglione

La classifica playout

Afp Giovinazzo 13 punti; Forte dei Marmi 12; Castiglione 5; Breganze 3

Una vittoria che vale il primo posto in campionato, anche se in coabitazione per la Blue Factor Under 23. Il Castiglione ha chiuso la stagione a quota 31 punti, con il successo 8-4 contro il Forte dei Marmi al Casa Mora, anche se le due squadre erano comunque già qualificate alle finali che si giocheranno dall’11 al a 14 giugno a Sarzana alla pista Giuliano Tori. La sfida contro i versiliesi, che avevano battuto i biancocelesti 9-2 all’andata, è stata dunque giocata a viso aperto. Castiglione che ha preso subito l’iniziativa ed è scappato via sul 3-0, Faelli doppietta inframezzato dal gol di Santoni. Nella ripresa maremmani che subiscono il gol di Lossi e poi si scateno con l’argentino Esquibel (doppietta), Faelli (alla fine tripletta per lui) e Guarguaglini per il 6-1. Lorenzo Giovannelli accorcia prima che Santoni e poi Lossi e nel finale Ambrosio fissino il punteggio sul definitivo 8-4.

U23 Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi 8-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Filippo Montauti, Federico Asta, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Filippo Agresti, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini. All. Federico Paghi.

FORTE DEI MARMI: Lapo Barsi, (Giulio Bacci); Gianmarco Lunardi, Francesco Bertonelli, Fabio Lossi, Edoardo Pucciarelli, Lorenzo Giovannelli, Alessio Ambrosio. All. Andrea Facchini.

ARBITRO: Franco Ferrari di Viareggio.

RETI: pt (3-0) 2’53 Faelli (C), 8’51 Santoni (C), 16’55 Faelli (C); st 1’13 Lossi (FM), 1’29 Esquibel (C), 3’55 Faelli (C), 4’13 Guarguaglini (C), 5’44 Esquibel (C), 12’17 L.Giovannelli (FM), 15’15 Santoni (C), 16’16 Lossi (FM), 24’13 Ambrosio (FM).

Under 23 zona 4 – 14a giornata (ultima) 24 aprile

Pumas Viareggio B-Follonica 7-3

Blue Factor Castiglione-Versilia H.Forte 8-4

Cgc Viareggio-Pumas Viareggio A 3-8

Sarzana-Spv Viareggio 6-6

La classifica

Versilia H. Forte, Sarzana, Castiglione 31 punti; Pumas Viareggio A 30; Pumas Viareggio B (13) 15; Follonica (13) 13; Spv Viareggio (12) 8; Cgc Viareggio 0

Under 17 zona 4 – recupero 17a giornata 25 aprile

Pumas Viareggio B-Lo Scoiattolo Castiglione

Under 17 zona 4 – 20a giornata (ultima) 19 aprile

Pumas Viareggio A.Sarzana

Pumas Viareggio B-Lo Scoiattolo Castiglione

Riposa Cgc Viareggio

La classifica

Pumas Viareggio A (14) 39 punti; Castiglione (14) 34; Sarzana (15) 25; Pumas Viareggio B (15) 9; Cgc Viareggio (16) 3

Under 15 zona 4 – 21a giornata 25 aprile

Spv Viareggio-Bluoptik Follonica

Forte dei Marmi-La Scala Castiglione

Cp Grosseto A-Sarzana A

Sarzana B-Cp Grosseto B

Siena-Cgc Viareggio

Startit Prato-Rotellistica Camaiore

La classifica

Castiglione 57 punti; Sarzana A 54; Cgc Viareggio 49; Cp Grosseto A 46; Follonica 40; R.a Camaiore 31; Sarzana B 27; Prato 15; Spv Viareggio (19) 13; Siena 9; Cp Grosseto B (19) 6; Forte Marmi 5

Under 15 zona 4 – 22a giornata (ultima) 2 maggio

Cp Grosseto B-Cp Grosseto A

Cgc Viareggio-La Scala Castiglione

Spv Viareggio-Forte dei Marmi

Rotellistica Camaiore-Sarzana B

Siena-Startit Prato

Sarzana A-Bluoptik Follonica