BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano torna in campo domenica alle 15 sul campo dello Scandicci per la penultima giornata di campionato del girone E di Serie D.

I biancorossoblù sono chiamati all’impresa dopo la sconfitta dell’ultimo turno tra le mura amiche contro l’Orvietana, gara che ha portato tra l’altro altre squalifiche dopo le espulsioni ricevute.

Saranno tante quindi le assenze per il Follonica Gavorrano per mano del giudice sportivo, con i biancorossoblù che dovranno fare a meno, oltre ai già assenti per squalifica mister Lucio Brando e il difensore Gino Bernardini, anche del preparatore dei portieri Federico Callai (squalificato per quattro gare) e del difensore Christian Biagetti per tre gare, oltre a Francesco Presta per una gara.

Adesso la classifica si fa più difficile, con il San Donato Tavarnelle che è passato a quota 36 nell’ultima posizione utile per la salvezza, mentre il Follonica Gavorrano è rimasto a quota 34 assieme a Camaiore e Orvietana.

Nell’ultimo turno invece lo Scandicci ha pareggiato con il Cannara e si presenta in una posizione di classifica in cui non ha più nulla da chiedere, essendo distante 7 punti dalla zona play off a due giornate dal termine e 14 punti dalla zona play out.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le due squadre, nel match di andata disputato al Malservisi-Matteini ad avere la meglio è stato il Follonica Gavorrano, che ha vinto di misura per 1-0 con la rete realizzata da Mutton.

Per tornare agli altri precedenti tra le due formazioni bisogna tornare alla stagione 2021/22, in cui la posta era stata equamente divisa. Il match giocato a Bagno di Gavorrano si era concluso con la vittoria biancorossoblù per 1-0, mentre la sfida di Scandicci era terminata sul 2-0 per i padroni di casa.

Stessa cosa anche nell’annata 2020/21, in cui il fattore campo era risultato decisivo in entrambi gli incontri: 3-0 per il Follonica Gavorrano in casa, 2-1 per lo Scandicci in trasferta.

Così come nel 2019/20: 1-0 per i biancorossoblù al Malservisi-Matteini, 3-1 per lo Scandicci in terra fiorentina.

Diversa la tendenza invece nella stagione 2018/19, in cui Gavorrano 1930 (prima della fusione) e Scandicci avevano pareggiato per 1-1 al Malservisi, mentre i minerari avevano espugnato il campo dello Scandicci per 1-2.

Nella stagione 2015/16, infine, le due squadre furono corsare in entrambe le occasioni: vittoria per 0-3 per il Gavorrano a Scandicci, 2-3 per gli ospiti in terra maremmana.

Ex di giornata saranno gli attaccanti Filippo Mugelli, in biancorossoblù dal luglio 2021 al dicembre 2022 e anche dal luglio 2017 al gennaio 2018, e Andrea Arrighini, nella rosa mineraria per la seconda parte della scorsa stagione.