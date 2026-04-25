Foto di repertorio

TALAMONE – Il mare di Talamone si prepara a tingersi dei colori della storia e dello sport per un appuntamento che unisce il fascino delle grandi imprese del passato alla bellezza del movimento all’aria aperta. Il prossimo 9 maggio 2026, le acque della costa maremmana ospiteranno il Raduno dei Mille, una manifestazione di grande richiamo organizzata in sinergia da Uisp Acquaviva e dall’associazione Terramare, realtà da sempre impegnate nella promozione di uno sport sostenibile e accessibile a tutti.

L’evento si configura come una suggestiva pagaiata collettiva, un omaggio sportivo che richiama simbolicamente lo sbarco garibaldino, trasformando la memoria storica in un’occasione di aggregazione sociale. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di sport acquatici, dai kayakisti ai praticanti di sup, che potranno solcare le onde in un contesto naturalistico d’eccezione. La partecipazione è aperta a chiunque sia dotato di propria attrezzatura, ma l’organizzazione ha pensato anche a chi vuole avvicinarsi a queste discipline per la prima volta, offrendo la possibilità di noleggiare i mezzi necessari previa prenotazione.

Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti è fissato per le 9,30 nella spiaggia della Puntata, dove l’entusiasmo della comunità sportiva darà il via a una giornata all’insegna del benessere e della condivisione. Grazie alla collaborazione tra Uisp e Terramare, l’iniziativa punta a valorizzare il territorio attraverso una pratica sportiva dolce, capace di far riscoprire il legame profondo tra l’uomo e l’ambiente marino.

Per chiunque desideri ricevere maggiori dettagli sulla logistica o procedere con la prenotazione dei materiali, è possibile mettersi in contatto diretto con gli organizzatori scrivendo all’indirizzo email [email protected].