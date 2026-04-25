GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 25 aprile 2026

Ariete – Sabato dinamico, ma attenzione all’impulsività. Potresti sentire il bisogno di chiarire una questione rimasta sospesa durante la settimana. Fallo con fermezza ma senza aggressività. In amore serve più ascolto e meno reazioni immediate.

Toro – Giornata serena, ideale per recuperare energie. Hai bisogno di stabilità e oggi puoi concederti un ritmo più lento. Un momento condiviso con una persona fidata rafforza il vostro legame.

Gemelli – Socialità vivace e voglia di movimento. Potresti ricevere un invito interessante o decidere all’ultimo momento di cambiare programma. Bene la spontaneità, ma evita superficialità nei sentimenti.

Cancro – Emozioni profonde ma ben gestite. Oggi senti il bisogno di proteggere il tuo spazio e lo fai con dolcezza ma decisione. Un dialogo familiare può portare maggiore equilibrio.

Leone – Desiderio di protagonismo moderato. Oggi puoi brillare senza esagerare. In ambito affettivo, un gesto generoso sarà più efficace di tante parole.

Vergine – Precisione anche nel tempo libero. Tendi a organizzare tutto, ma prova a lasciarti un margine di improvvisazione. Non tutto deve essere sotto controllo.

Bilancia – Armonia e leggerezza guidano la giornata. È un buon momento per dedicarti alla bellezza, all’arte o a una passeggiata che ti rigeneri.

Scorpione, segno del giorno – Intensità e profondità sono le tue parole chiave. Oggi puoi affrontare una questione personale con grande maturità. È il momento di lasciar andare un risentimento e trasformarlo in consapevolezza. La tua forza sta nella capacità di rinascere dalle situazioni più complesse.

Consiglio escursione: percorri le Vie Cave di Sovana, camminando tra pareti di tufo e silenzio antico. Un luogo che rispecchia perfettamente la tua profondità interiore.

Sagittario – Voglia di libertà e movimento. Bene una gita fuori porta, purché organizzata con un minimo di criterio.

Capricorno – Concretezza e senso pratico anche nel weekend. Stai pianificando qualcosa di importante per il futuro.

Acquario – Creatività vivace. Un’idea può nascere in modo spontaneo e sorprendente.

Pesci – Sensibile ma meno dispersivo. Oggi riesci a proteggere la tua energia.