GROSSETO – Trentatreesima fatica di campionato per il Grosseto campione, nonché ultimo impegno sul rettangolo verde amico del Carlo Zecchini (foto d’archivio di Paolo Orlando). Mentre la gara definitiva contro il Ghiviborgo è stata anticipata a sabato 2 maggio, i torelli si preparano a misurarsi con il San Donato Tavarnelle. “Se il Grosseto vuole vincere? Si, come sempre – ha detto mister Indiani nel pregara – poi a volte ci riesce, a volte no. Poi ci sono stati problemi e problemoni, non saremo al completo e faremo giocare chi è stato utilizzato meno”.

Impossibile non notare che gli ultimi due rivali dei biancorossi sono entrambi coinvolti nella lotta salvezza. “Le motivazioni sono diverse ma non voglio essere arbitro di nulla – ha precisato Indiani – loro devono fare punti per salvarsi, faranno di tutto per prenderseli ma noi non regaleremo niente, questo è indubbio come non abbiamo regalato niente dopo la vittoria del campionato, anche se non abbiamo più vinto. Ed è dura arrivare alla poule scudetto con un mese di stop. Ma ripeto, non abbiamo mai regalato niente e così faremo domani. Nessun calo, assolutamente. A Prato abbiamo fatto la partita di Siena più o meno, molto probabilmente finché non abbiamo vinto il campionato siamo andati oltre il nostro valore, prima davamo il centodieci per cento e adesso diamo il novanta-ottanta”.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 al Carlo Zecchini. Grande festa a fine partita: la Lega Nazionale Dilettanti premierà ufficialmente gli unionisti per la vittoria del girone E.

Sugli spalti invece una bellissima, generosa iniziativa della Curva Nord Grosseto, che ha indetto una raccolta di giocattoli per il reparto pediatrico dell’ospedale Ospedale Misericordia di Grosseto.

“Questa stagione straordinaria deve essere condivisa con tutti – hanno diramato i tifosi della Nord –

Anche con quei bambini che non hanno potuto essere allo stadio, in Curva, a vivere la nostra festa”.

La Curva Nord chiede di portare un giocattolo o un’offerta in occasione della partita di domenica e poi consegnerà personalmente tutto il raccolto ai piccoli pazienti: “Perché essere biancorossi significa anche questo: esserci, sempre. Per tutti”.

Il programma e gli arbitri della 33esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Ghiviborgo (Belingheri di Lecco)

Cannara-Poggibonsi (Manzini di Verona)

Orvietana-Sansepolcro (Riglia di Ercolano)

Camaiore-Siena (Angelo di Marsala)

Scandicci-Follonica Gavorrano (Niccolai di Pistoia)

Seravezza Pozzi-Fulgens Foligno (Burattini di Roma 1)

Sporting Trestina-Prato (Papagno di Roma 2)

Tau-Terranuova Traiana (Palma di Napoli)

Grosseto-San Donato Tavarnelle (Rotondo di Frattamaggiore)

La classifica:

Grosseto 69 punti; Tau Altopascio, Prato 57; Siena 56; Seravezza 55; Terranuova Traiana 50; Scandicci 48; Foligno 47; Aquila Montevarchi 43; Sporting Trestina 41; Ghiviborgo 40; San Donato Tavarnelle 36; Follonica Gavorrano, Orvietana, Camaiore 34; Poggibonsi 28; Cannara 23; Sansepolcro 21