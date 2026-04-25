GROSSETO – Secondo giorno per la Fiera del Madonnino e il Game Fair Italia all’area fieristica di Baraccagni, nel comune di Grosseto. La manifestazione entra nel vivo con oltre 300 espositori e condizioni meteo favorevoli che, unite alla giornata festiva del 25 aprile, fanno prevedere un’affluenza particolarmente numerosa.

Agricoltura e attività outdoor restano al centro dell’evento, che ogni anno richiama migliaia di visitatori anche da fuori provincia, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del territorio. Tra macchinari agricoli, innovazioni del settore, dimostrazioni pratiche e spazi dedicati al tempo libero all’aria aperta, la fiera offre un programma ricco e variegato, capace di coinvolgere appassionati e famiglie.

Presente anche la redazione de IlGiunco.net, con uno spazio aperto al pubblico: un’occasione per i lettori di incontrare i giornalisti, conoscere il lavoro “dietro le quinte” e confrontarsi direttamente con chi ogni giorno racconta il territorio.

La fiera resterà aperta con orario continuato dalle 9 alle 18 fino a domani, 26 aprile, per un weekend all’insegna della tradizione, dell’innovazione e del contatto diretto con il mondo agricolo e outdoor.