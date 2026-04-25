Foto di repertorio

GROSSETO – L’albo d’oro riporta l’anno 1975 come l’albore del Passalacqua, il 2026 ne incarna la 51ª edizione. Una incredibile, inesauribile, testimonianza di vitalità che dipinge questo torneo Juniores di calcio con l’emblema della gioventù.

I protagonisti questa volta sono accolti dal 1° gennaio 2007 in poi (sempre che abbiano anagraficamente compiuto 15 anni), un ideale passaggio di consegne tra generazioni. Resta inalterata l’emozione di esserci, di andare in campo con lo stomaco chiuso e il cuore impazzito. Comunque vada è una esperienza da vivere per conservarla tra i ricordi più luminosi di questa età.

Il palcoscenico delle 31 notturne, con inizio sempre alle 21,15, è quello dell’impianto Frida Bottinelli Brogelli di via Lago di Varano 74, sede dell’Invictasauro. Sedici le società partecipanti divise in 4 gironi, accedono al turno successivo le prime 2 di ogni raggruppamento. Ai quarti, per il passaggio alle semifinali, non sono contemplati i tempi supplementari, in caso di parità si procederà direttamente ai tiri dal dischetto. Per semifinali e finale, invece, sono previsti due tempi supplementari di 15′ ciascuno e, eventualmente, i calci di rigore.

Il torneo si apre lunedì 27 aprile con Follonica Gavorrano-Castiglionese (girone A). Finalissima in scena mercoledì 10 giugno.

Francesco Luzzetti, patron della coppa e presidente del Milan Club organizzatore della manifestazione, è, come sempre, emozionato: “Impossibile non esserlo, ogni anno è come la prima volta. Vedremo un bel torneo, non mancheranno i colpi di scena, le previsioni sono destinate ad essere smentite. Questa è l’anima indistruttibile del Passalacqua, la sua essenza, il suo naturale segreto. In primo piano ci sono loro, i giovani che scenderanno in campo, la linfa inarrestabile del torneo. A loro, alle società che rappresentano, rivolgo un enorme ringraziamento. Allo staff che pilota la coppa indirizzo un deciso abbraccio di gratitudine per l’impegno sempre puntuale e prezioso”.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming da Gs Tv di Grosseto Sport e da Goal Maremma Tv, i cui palinsesti prevedono solo video nella fase eliminatoria, quindi, dai quarti fino al termine ci saranno le voci dei telecronisti. Tv9 Telemaremma seguirà giornalmente la coppa sui telegiornali, dai quarti i servizi proporranno le immagini salienti. Tra la semifinale e finale sono previste tre trasmissioni con puntata conclusiva in studio con la presenza della squadra vincente e ospiti.

Convalidati tutti i riconoscimenti speciali, ovvero Miglior portiere (intitolato a Marco Maffei); miglior giocatore (Renzo Trovò); goleador (Marco Severi); coppa Disciplina (Gabriele Lozzi); il gol più bello (Massimiliano Gambassi); miglior arbitro (Gabriele Carlotti); allenatori finalisti (Roberto Caselli e Angelo Agnelli); giocatore più corretto e collaborativo (gratifica Aia); giocatore più combattivo (Arturo Provvisionato); premio Panathlon alla carriera; una vita per lo sport (Coni); premio Aiac; allenatore emergente (Luigi Ambrosio).

Questo il consiglio direttivo del Milan Club Bruno Passalacqua.

Presidente Francesco Luzzetti; vice Moreno Giannini; segretario Luciano Luzzetti; addetto stampa Giancarlo Mallarini; Cassiere Fiorella Pieri e Silvia Venturi; segretaria organizzazione Elisa Ghizzani.

Consiglieri: Andrea Luzzetti, Rossano Lozzi, Enrico Silli, Luigi Ciantellini, Moreno Giovanili, Moreno Guazzini, Enrico Ghizzani, Giovanni Camerlengo, Marco Cianti.

Girone A: Follonica Gavorrano, Castiglionese, Braccagni, Paganico.

Girone B: Invictasauro, Roselle, Alta Maremma, Batignano Calcio.

Girone C: Venturina, Belvedere Calcio, Atletico Maremma, Campagnaticoarcille.

Girone D: Grosseto, Alberese, Orbetello, Marina Calcio.

Calendario

Aprile

Lunedì 27 Follonica Gavorrano – Castiglionese (A)

Martedì 28 Braccagni -Paganico (A)

Mercoledì 29 Invictasauro – Roselle (B)

Giovedì 30 Alta Maremma – Batignano Calcio (B)

Maggio

Lunedì 4 Venturina – Belvedere Calcio (C)

Martedì 5 Atletico Maremma – Campagnaticoarcille (C)

Mercoledì 6 Grosseto – Alberese (D)

Giovedì 7 Orbetello – Marina Calcio (D)

Venerdì 8 Paganico – Follonica Gavorrano (A)

Domenica 10 Castiglionese – Braccagni (A)

Lunedì 11 Roselle – Alta Maremma (B)

Martedì 12 Batignano Calcio – Invictasauro (B)

Giovedì 14 Campagnaticoarcille – Venturina (C)

Venerdì 15 Belvedere Calcio – Atletico Maremma (C)

Sabato 16 Marina Calcio – Grosseto (D)

Lunedì 18 Alberese – Orbetello (D)

Martedì 19 Follonica Gavorrano – Braccagni (A)

Mercoledì 20 Castiglionese – Paganico (A)

Giovedì 21 Invictasauro – Alta Maremma (B)

Venerdì 22 Roselle – Batignano Calcio (B)

Sabato 23 Venturina – Atletico Maremma (C)

Lunedì 25 Belvedere Calcio – Campagnaticoarcille (C)

Martedì 26 Grosseto Orbetello (D)

Giovedì 28 Marina Calcio – Alberese (D)

Quarti di finale

Domenica 31 1ª girone A – 2ª girone C (1)

Giugno

Lunedì 1 1ª girone B – 2ª girone D (2)

martedì 2 1ª girone C – 2ª girone A (3)

Mercoledì 3 1ª girone D – 2ª girone B (4)

Semifinali

Venerdì 5 1-2

Sabato 6 3-4

Mercoledì 10 finalissima