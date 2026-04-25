GROSSETO – Debutto strabiliante per il Big Mat Bsc Grosseto. I ragazzi del manager Enrico Vecchi si sono imposti in gara1 per 4-3 sul campo del San Marino. Ottime le performance del partente Sireus, mentre Caballero Sarmiento ha siglato un fuoricampo fondamentale per la vittoria del match.
I biancorossi partono subito forte con Polonius che prima conquista la terza base e poi, grazie alla volata di sacrificio di Caballero Sarmiento, firma l’1-0. Sempre nel primo inning la squadra di casa pareggia con Helder (sulla valida di Pieternella Vargas). Nel quarto tempo i biancorossi tornano in vantaggio con Caballero Sarmiento spinto da Alcala Quijije.
Nel sesto tempo il fuoricampo di Caballero Sarmiento porta il Big Mat Bsc sul 4-1 (a casa base va anche Sellaroli) e il San Marino rileva il partente Palumbo Cardozo con Di Raffaele, sostituito poi dall’ex biancorosso Marco Artitzu nell’ottavo inning. Nel penultimo tempo il San Marino accorcia le distanze con Marlin, per poi portarsi sul definitivo 4-3 nell’ultimo.
Successione punti
Big Mat Bsc Grosseto: 100 102 000
San Marino: 100 000 011
Battitori
Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (2/4), Sellaroli 9 (1/4), Caballero Sarmiento 8 (2/2), Lopez Sayas 2 (0/4), Alcala Quijije 4 (1/4), Marucci 3 (0/4), Torres Lopez DH (0/4), Di Persia 5 (0/3), Piccinelli 7 (0/3);
San Marino: Marlin 6 (2/5), Martini Parilli 5 (0/4), Helder 3 (0/3), Angulo Gamez 4 (1/4), Pieternella Vargas 7 (3/4, Magnani 0/0), Diaz 9 (0/4), Colmenares Brito 2 (1/4), Di Fabio 8 (0/4), Wong DH (2/4).
Lanciatori
Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (W, 7.0 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 4 SO), Fabiani (1.1 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 2 SO), Coviello Rodriguez (0.2 IP, 1 SO);
San Marino: Palumbo Cardozo (L, 5.0 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 7 SO), Di Raffaele (2.1 IP, 3 SO), Artitzu (1.2 IP, 1 H, 2 SO).
Arbitro capo: Mario Delicati
Arbitro 1B: Alessandro Spera
Arbitro 3B: Andrea De Baggis