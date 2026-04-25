CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Prenderanno il via lunedì 27 aprile i lavori di urbanizzazione e riqualificazione in via degli Olivi, un’arteria strategica per l’accesso alla zona collinare di Poggio d’Oro.

Si tratta di un intervento ampio e articolato, frutto della convenzione tra Amministrazione comunale, Acquedotto del Fiora e soggetti privati, che prevede un investimento complessivo di circa 1 milione di euro.

«Questo intervento – dichiara la sindaca Elena Nappi – nasce dall’esigenza concreta di riqualificare le infrastrutture di una zona che, pur essendo urbanizzata, non ha mai visto il completamento delle opere previste fin dalla sua origine. Siamo molto orgogliosi di iniziare questa grande opera che garantirà un servizio più efficiente e sostenibile per tutti i residenti, oltre a valorizzare l’intera area dal punto di vista ambientale e urbanistico».

L’opera prevede il rifacimento completo delle reti fognarie, la realizzazione di nuove tubazioni dell’acquedotto e l’implementazione della pubblica illuminazione. Un intervento integrato che consentirà di migliorare qualità e efficienza dei servizi, e la sicurezza dell’intera area.

«Rispondere ai bisogni dei cittadini e investire sul futuro del territorio è la nostra priorità – afferma il presidente di AdF Roberto Renai –. Ringrazio la sindaca Elena Nappi e l’Amministrazione comunale per l’impegno congiunto a favore della comunità. Un ringraziamento fin da ora anche ai cittadini per la preziosa collaborazione durante l’esecuzione dei lavori, grazie ai quali potranno contare su un servizio sempre migliore».

Nel dettaglio, il progetto prevede l’estensione della rete fognaria da parte di AdF, per uno sviluppo complessivo di circa 1.200 metri, lungo Via degli Olivi, Via dei Lecci, Via delle Querce e Via delle Mortelle, necessaria per superare le criticità legate alla presenza di sistemi di smaltimento reflui ormai obsoleti e garantire il collegamento diretto al sistema di depurazione pubblico di nuove utenze; l’importo complessivo per questo intervento è di oltre 443mila euro, il 90% a carico del Comune. Parallelamente, verrà realizzata una nuova rete idrica, per circa 1.400 metri, migliorando l’efficienza della distribuzione e potenziando l’infrastruttura esistente anche grazie a finanziamenti dedicati; un intervento da 204mila euro, interamente a carico di AdF. A completamento dell’opera è prevista anche la predisposizione e realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione lungo Via degli Olivi, la strada che sale alla Capannina, con la sostituzione degli attuali impianti e l’installazione di nuovi punti luce più efficienti, per un importo di 150mila euro interamente a carico del Comune, con utilizzo della manodopera specializzata del Comune per la posa in opera e allacciamento dei 37 nuovi pali di illuminazione.

I lavori andranno avanti per circa un mese, fino alla fine di maggio, e saranno sospesi nel periodo estivo per riprendere a metà settembre e proseguire fino a conclusione dell’anno 2026. Per consentire l’esecuzione dei lavori, Via degli Olivi resterà chiusa al traffico e durante questo periodo, l’accesso alla località Poggio d’Oro sarà garantito attraverso un percorso alternativo sulla strada panoramica con collegamento a Via delle Ginestre e via del Muschio.