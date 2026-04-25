GROSSETO – «Il 25 aprile ci ricorda da dove veniamo, ma soprattutto ci chiede oggi da che parte vogliamo stare, cosa vogliamo fare al punto in cui siamo. Perché la libertà, la pace, la democrazia non sono mai conquistate per sempre, ce l’hanno sempre detto, ma forse non ci rendevamo tanto conto» a dirlo, con voce rotta dalla commozione, la presidente provinciale dell’Anpi, Antonella Coppi.

Festa di Liberazione dedicata alle donne

Una cerimonia, quella di quest’anno, dedicata alle donne: quelle che combatterono, che furono staffette partigiane. Quelle uccise, quelle che sopravvissero. Quelle che votarono, nel primo suffragio universale, per regalarci la Repubblica e contribuendo a cacciare una monarchia compromessa con il Fascismo, le madri costituenti, che scrissero la Costituzione. «E grazie alle loro scelte se oggi possiamo dirci liberi» precisa con al fianco Ilaria Scalmani, rappresentante nazionale dell’Unione donne.

«Pace, libertà democrazia vanno difese ogni giorno, nell’ottantesimo anniversario della Repubblica antifascista, del voto alle donne, dell’Assemblea costituente, ricordiamo una stagione che ha davvero cambiato l’Italia, una stagione in cui la parte migliore del Paese, con la resistenza armata e civile, sapeva opporsi alla dittatura fascista, al nazismo, alla guerra, pagando un prezzo altissimo. Partigiani, partigiane, deportati, internati, vittime delle persecuzioni e ancora altri» prosegue Coppi.

La Costituzione è una Bussola

«Non dimentichiamo mai che i nostri padri e le nostre madri costituenti ci hanno lasciato una bussola che ci guida nei momenti più bui, è la Costituzione nata dalla Resistenza, e la Costituzione non si piega agli interessi delle parti ma si difende, e quando è stato chiesto di scegliere una parte viva del Paese ha partecipato e ha detto no. C’è una nuova generazione che quando viene chiamata alla scelta ha il coraggio di riflettere, di rispondere, di farla quella scelta e di agire. C’è una generazione che non accetta l’ingiustizia come inevitabile. Chi lo dice che non si può fare niente! si può fare, e noi ci dobbiamo credere. Torniamo a partecipare, è questo il segnale più importante, c’è un filo rosso che lega la Resistenza di ieri alle resistenze di oggi, resistere significa esserci, non limitarsi ad assecondare il corso della storia, ma assumersi la responsabilità di deviarlo quando sta prendendo una direzione contraria alla libertà e alla dignità delle persone, quel filo che tanti pensano non esista più, c’è, non si è spezzato, sta a noi vederlo e afferrarlo con le nostre mani e determinare così un cambiamento».

Poi Coppi parlando dei conflitti internazionali cita padre Ernesto Balducci, maestro di pace,«l’uomo del futuro o sarà uomo di pace o non sarà».

Un parco dedicato a Giovanni Gentile

Infine le scelte toponomastiche di Grosseto: «Nella nostra città, a Grosseto, le intitolazioni a figure come Giorgio Almirante e Giovanni Gentile non sono scelte neutre, sono scelte politiche che feriscono la coscienza democratica di tutti noi antifascisti e di chi ci ha preceduto nella lotta partigiana. Così come è il progetto della Remigration presentato da Casa Pound nella nostra città: un’idea che richiama i fantasmi più bui del Novecento, che divide e disumanizza».

«Grosseto e la sua provincia sono sempre state e rimangono terre di antifascismo: abbiamo dato un contributo di sangue notevole per la nostra liberazione dai fascisti e dai nazisti. I nomi delle vittime del nazifascismo non sono numeri, non sono un elenco, ma sono vite spezzate, famiglie distrutte e sono scelte coraggiose: è in quelle scelte che la memoria diventa responsabilità, da quella memoria nasce la nostra democrazia, una democrazia partecipata, costruita dal popolo, profondamente antifascista».

Anche il presidente della Provincia Francesco Limatola è intervenuta sulla scelta di intitolare un parco a Gentile definendola una decisione sbagliata: «La toponomastica non è mai neutra, ma riguarda il messaggio che si vuole mandare anche alle future generazioni. Sarebbe bene non intitolare spazi pubblici a fascisti, ancorché filosofi, ma a chi ha combattuto per la libertà, anche in Maremma. Ottant’anni fa, con il loro voto, gli italiani decisero di voltare le spalle a una monarchia compromessa dal fascismo, una scelta che ritroviamo nella Costituzione che è profondamente antifascista, costruita per far sì che ciò che è stato non si riproponesse più».

«Dobbiamo pretendere che dal prossimo anno si rimonti un palco e si dia solennità a una cerimonia che ha un grande valore» afferma l’assessore Regionale Leonardo Marras che fa un’analisi anche della situazione internazionale: «La democrazia si è ammalata profondamente. L’indifferenza è l’humus dove si crea quella malattia della democrazia. Ma noi abbiamo la medicina: la partecipazione dei cittadini, come successo in Ungheria. Quando invece non si va a votare si accettano i risultati».

Poi parla del Referendum «Ci siamo meravigliati, e invece non avremmo dovuto, perché sono stati proprio i ragazzi che hanno fatto da argine rispetto a un valore antico. La partecipazione è la medicina e va presa ogni giorno».

Il 25 Aprile dei giovani

Giorgia Masuero, rappresentante dell’Officina giovani antifascisti nel suo discorso ha citato Calamandrei “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati”.

Giorgia parla di riaccendere un fuoco. «Ottantuno anni fa, l’Italia si scuoteva di dosso il fango della dittatura e l’orrore dell’occupazione, riscoprendo il valore immenso di una parola che oggi pronunciamo con naturalezza, ma che allora pesava quanto il sangue: Libertà».

«Qui, tra le colline e i boschi, la Resistenza non fu solo un’azione militare, ma un’insurrezione delle coscienze – continua prima di rendere omaggio al ruolo delle donne nella Resistenza -. A Grosseto, come in tutta la Maremma, le donne furono le staffette che attraversavano i posti di blocco con i messaggi nascosti nelle fodere delle giacche o nei panieri della spesa. Erano loro a garantire il collegamento tra le brigate partigiane e le città, sfidando la morte a ogni pedalata, senza neppure il riconoscimento di un’arma per difendersi».

«Furono le donne a gestire la Resistenza civile: quelle che nascondevano i soldati sbandati, che sfamavano i ribelli, che trasformavano le loro case in infermerie clandestine. Furono madri, come quelle di Maiano Lavacchio, che trasformarono il lutto in una testimonianza di dignità che non si è mai spenta» continua.

«Per molte di loro, la Resistenza fu la prima, vera forma di emancipazione. Fu il momento in cui decisero che il loro destino non doveva più essere deciso da un padre, un marito o un gerarca, ma dalle proprie mani. Quel lungo cammino, iniziato tra i pericoli della macchia, le avrebbe portate nel 1946 per la prima volta alle urne, a scrivere insieme agli uomini le regole della nostra convivenza civile. Cosa ci dicono oggi quelle donne e quegli uomini? Ci dicono che la libertà è un bene fragile. Non è un’eredità che si riceve una volta per tutte, ma un impegno che si rinnova ogni mattina».