FOLLONICA – Si è conclusa con un oro e due argenti per la scuola secondaria Bugiani di Follonica la fase regionale di atletica su pista dei nuovi giochi della gioventù, al centro sportivo polivalente “Falcone e Borsellino” di Pietrasanta, Lucca.

Dopo i primi posti conquistati nella fase provinciale svoltasi a Grosseto gli alunni vincitori di alcune specialità hanno ottenuto il pass per la fase regionale appena conclusa.

«Ciò che ha reso questa giornata indimenticabile – affermano dalla scuola -, non sono stati solo gli ottimi risultati ottenuti, ma l’atteggiamento con cui gli alunni hanno affrontato la sfida. Con grinta, tenacia e concentrazione, ma divertendosi e in un clima sereno, hanno dimostrato di gestire la propria emozione, sostenendosi a vicenda e focalizzandosi sull’obiettivo».

Questi i piazzamenti:

• ORO nella staffetta 4×100 M: Malventi Matteo, Bargelli Leonardo, Cappannelli Gabriele, De Palma Davide

• ARGENTO negli 80 hs M: De Palma Davide

• ARGENTO nel salto in alto M: Bargelli Leonardo

Ai quattro staffettisti che hanno conquistato l’oro regionale li attende la fase nazionale che si svolgerà a Roma alla fine di maggio.