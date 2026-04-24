GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.
Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.
A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.
Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.
VENERDÌ 24 APRILE
AMIATA
Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt
CAPALBIO
Fino al 26-4-2026 – I film in sala al Nuovo cinema Tirreno: dal biopic su Michael Jackson ad “A cena con il dittatore”
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
FOLLONICA
24-4-2026 – “A cena con il dittatore”: la commedia spagnola sbarca al Piccolo Cineclub Tirreno
24-4-2026 – In ricordo della giornalista Ilaria Alpi: incontro e commemorazione a Follonica
GROSSETO
24-4-2026 – “L’arte di scomparire”: don Marco Gentile presenta il suo nuovo libro
24-4-2026 – Danza e arte alla chiesa dei Bigi: dialogo tra uomo e natura con “Respiri di bellezza”
24-4-2026 – “Le voci dell’archeologia”: al Polo universitario incontro tra artigianato e Magna Grecia
24-4-2026 – Serata all’osservatorio astronomico: telescopi aperti al pubblico
Fino al 25-4-2026 – Torna il Festival Resistente: tre giorni di musica, incontri e riflessioni. Il programma
Fino al 26-4-2026 – Fiera del Madonnino e Game Fair: svelata la nuova edizione, appuntamento dal 24 al 26 aprile. TUTTO IL PROGRAMMA
Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare
Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini
Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione
Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi
ISOLA DEL GIGLIO
Fino al 25-4-2026 – Al Giglio torna la ForesTeen Academy: una settimana di eventi tra natura, teatro e comunità
MASSA MARITTIMA
Fino al 27-4-2026 – Dal paesaggio al dubbio: al via la nuova mostra collettiva alla galleria Spaziografico
ORBETELLO
Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman
SORANO
Fino al 3-5-2026 – Musica, tradizione e solidarietà: a Sorano torna la tradizioneale “Festa di primavera”
SABATO 25 APRILE
Dalla costa all’Amiata, la Maremma celebra il 25 aprile: ecco il programma completo, comune per comune
AMIATA
Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt
CAPALBIO
Fino al 26-4-2026 – I film in sala al Nuovo cinema Tirreno: dal biopic su Michael Jackson ad “A cena con il dittatore”
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 26-4-2026 – Memoria, sport, arte e salute: gli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
GROSSETO
25-4-2026 – La stagione Scriabin si conclude con il recital pianistico con Mirko Galeazzi
Fino al 25-4-2026 – Torna il Festival Resistente: tre giorni di musica, incontri e riflessioni. Il programma
Fino al 26-4-2026 – Fiera del Madonnino e Game Fair: svelata la nuova edizione, appuntamento dal 24 al 26 aprile. TUTTO IL PROGRAMMA
Fino al 2-5-2026 – “Tre generazioni a confronto”: arte e famiglia in mostra da Agaf
Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare
Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini
Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione
Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi
ISOLA DEL GIGLIO
Fino al 25-4-2026 – Al Giglio torna la ForesTeen Academy: una settimana di eventi tra natura, teatro e comunità
MASSA MARITTIMA
Fino al 27-4-2026 – Dal paesaggio al dubbio: al via la nuova mostra collettiva alla galleria Spaziografico
ORBETELLO
Fino al 26-4-2026 – Tra querce ed erbe selvatiche: due giornate con il Wwf al Casale della Giannella
Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman
SORANO
Fino al 3-5-2026 – Musica, tradizione e solidarietà: a Sorano torna la tradizioneale “Festa di primavera”
DOMENICA 26 APRILE
AMIATA
Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt
CAPALBIO
Fino al 26-4-2026 – I film in sala al Nuovo cinema Tirreno: dal biopic su Michael Jackson ad “A cena con il dittatore”
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
26-4-2026 – “L’abbraccio che sostiene”: danza e incontri per sensibilizzare sull’endometriosi
Fino al 26-4-2026 – Memoria, sport, arte e salute: gli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
FOLLONICA
26-4-2026 – Maremma Subbuteo, alla Fonderia 1 tornano i Mondiali amatoriali. 48 giocatori da tutta Italia
GROSSETO
26-4-2026 – “Tra Luce e Vertigine”: il SatorDuo in concerto alla chiesa dei Bigi
Fino al 26-4-2026 – Fiera del Madonnino e Game Fair: svelata la nuova edizione, appuntamento dal 24 al 26 aprile. TUTTO IL PROGRAMMA
Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare
Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini
Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione
Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi
MASSA MARITTIMA
Fino al 27-4-2026 – Dal paesaggio al dubbio: al via la nuova mostra collettiva alla galleria Spaziografico
ORBETELLO
Fino al 26-4-2026 – Tra querce ed erbe selvatiche: due giornate con il Wwf al Casale della Giannella
Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman
PITIGLIANO
26-4-2026 – Torna “Concerti in Accademia” a Pitigliano: quattro appuntamenti tra aprile e giugno
ROCCASTRADA
26-4-2026 – Dalle passeggiate alla storia: primi eventi di primavera a Roccastrada
SORANO
Fino al 3-5-2026 – Musica, tradizione e solidarietà: a Sorano torna la tradizioneale “Festa di primavera”