GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 24 APRILE

AMIATA

Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt

CAPALBIO

Fino al 26-4-2026 – I film in sala al Nuovo cinema Tirreno: dal biopic su Michael Jackson ad “A cena con il dittatore”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

24-4-2026 – “A cena con il dittatore”: la commedia spagnola sbarca al Piccolo Cineclub Tirreno

24-4-2026 – In ricordo della giornalista Ilaria Alpi: incontro e commemorazione a Follonica

GROSSETO

24-4-2026 – “L’arte di scomparire”: don Marco Gentile presenta il suo nuovo libro

24-4-2026 – Danza e arte alla chiesa dei Bigi: dialogo tra uomo e natura con “Respiri di bellezza”

24-4-2026 – “Le voci dell’archeologia”: al Polo universitario incontro tra artigianato e Magna Grecia

24-4-2026 – Serata all’osservatorio astronomico: telescopi aperti al pubblico

Fino al 25-4-2026 – Torna il Festival Resistente: tre giorni di musica, incontri e riflessioni. Il programma

Fino al 26-4-2026 – Fiera del Madonnino e Game Fair: svelata la nuova edizione, appuntamento dal 24 al 26 aprile. TUTTO IL PROGRAMMA

Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare

Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini

Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione

Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 25-4-2026 – Al Giglio torna la ForesTeen Academy: una settimana di eventi tra natura, teatro e comunità

MASSA MARITTIMA

Fino al 27-4-2026 – Dal paesaggio al dubbio: al via la nuova mostra collettiva alla galleria Spaziografico

ORBETELLO

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

SORANO

Fino al 3-5-2026 – Musica, tradizione e solidarietà: a Sorano torna la tradizioneale “Festa di primavera”

SABATO 25 APRILE

AMIATA

Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt

CAPALBIO

Fino al 26-4-2026 – I film in sala al Nuovo cinema Tirreno: dal biopic su Michael Jackson ad “A cena con il dittatore”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 26-4-2026 – Memoria, sport, arte e salute: gli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

GROSSETO

25-4-2026 – La stagione Scriabin si conclude con il recital pianistico con Mirko Galeazzi

Fino al 25-4-2026 – Torna il Festival Resistente: tre giorni di musica, incontri e riflessioni. Il programma

Fino al 26-4-2026 – Fiera del Madonnino e Game Fair: svelata la nuova edizione, appuntamento dal 24 al 26 aprile. TUTTO IL PROGRAMMA

Fino al 2-5-2026 – “Tre generazioni a confronto”: arte e famiglia in mostra da Agaf

Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare

Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini

Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione

Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 25-4-2026 – Al Giglio torna la ForesTeen Academy: una settimana di eventi tra natura, teatro e comunità

MASSA MARITTIMA

Fino al 27-4-2026 – Dal paesaggio al dubbio: al via la nuova mostra collettiva alla galleria Spaziografico

ORBETELLO

Fino al 26-4-2026 – Tra querce ed erbe selvatiche: due giornate con il Wwf al Casale della Giannella

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

SORANO

Fino al 3-5-2026 – Musica, tradizione e solidarietà: a Sorano torna la tradizioneale “Festa di primavera”

DOMENICA 26 APRILE

AMIATA

Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt

CAPALBIO

Fino al 26-4-2026 – I film in sala al Nuovo cinema Tirreno: dal biopic su Michael Jackson ad “A cena con il dittatore”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

26-4-2026 – “L’abbraccio che sostiene”: danza e incontri per sensibilizzare sull’endometriosi

Fino al 26-4-2026 – Memoria, sport, arte e salute: gli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

26-4-2026 – Maremma Subbuteo, alla Fonderia 1 tornano i Mondiali amatoriali. 48 giocatori da tutta Italia

GROSSETO

26-4-2026 – “Tra Luce e Vertigine”: il SatorDuo in concerto alla chiesa dei Bigi

Fino al 26-4-2026 – Fiera del Madonnino e Game Fair: svelata la nuova edizione, appuntamento dal 24 al 26 aprile. TUTTO IL PROGRAMMA

Fino al 3-5-2026 – “La bellezza della fragilità”: alla Galleria Eventi una mostra che invita a rallentare

Fino al 3-5-2026 – Pittura tra figura e materia: alle Clarisse la mostra dedicata a Renato Guerrini

Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione

Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi

MASSA MARITTIMA

Fino al 27-4-2026 – Dal paesaggio al dubbio: al via la nuova mostra collettiva alla galleria Spaziografico

ORBETELLO

Fino al 26-4-2026 – Tra querce ed erbe selvatiche: due giornate con il Wwf al Casale della Giannella

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

PITIGLIANO

26-4-2026 – Torna “Concerti in Accademia” a Pitigliano: quattro appuntamenti tra aprile e giugno

ROCCASTRADA

26-4-2026 – Dalle passeggiate alla storia: primi eventi di primavera a Roccastrada

SORANO

Fino al 3-5-2026 – Musica, tradizione e solidarietà: a Sorano torna la tradizioneale “Festa di primavera”