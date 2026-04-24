SCANSANO – Uno striscione con la scritta “R1pud14” è affisso, da questa mattina, sul municipio di Scansano. Un gesto simbolico per sottolineare l’adesione dell’amministrazione comunale, sancita dalla delibera di Consiglio 24 del 2025 approvata a maggioranza con il voto contrario di parte della minoranza, alla omonima campagna di Emergency, nata per ribadire con forza l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana.

“La nostra Carta costituzionale – spiega la sindaca Maria Bice Ginesi – sottolinea con chiarezza, e nei primi articoli, come l’Italia ripudi la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e, in questo momento, così teso e drammatico per il mondo e alla vigilia della Festa di Liberazione che sancisce la fine di una guerra devastante per il nostro paese, ci è sembrato doveroso ricordarlo, con l’adesione all’iniziativa di Emergency e con il gesto simbolico di affiggere lo striscione sulla facciata della casa comunale”.

“Una presa di posizione – aggiunge il vicesindaco Matteo Ceriola – netta, che ci è sembrata doverosa, visto il rapido evolversi delle vicende internazionali. Il senso dell’articolo 11 della Costituzione non è equivocabile e desideriamo, anche noi, ribadirlo”.

Emergency è un’associazione umanitaria fondata nel 1994 per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà. Dalla sua nascita è intervenuta in 21 Paesi. Alla campagna “R1pud1a” possono aderire non solo enti, ma anche singoli cittadini, associazioni, istituzioni. Tutte le informazioni sul sito https://www.emergency.it/