GROSSETO – Si conferma un’eccellenza del territorio maremmano il Progetto Nuoto, nato dalla solida collaborazione tra Uisp Grosseto e Skeep. La collaborazione tra le due associazioni permette anche quest’anno di portare avanti attività agonistiche e preagonistiche per un nutrito gruppo di ragazzi speciali che frequentano i corsi nella piscina comunale di via Veterani dello Sport. L’edizione di quest’anno del campionato interregionale di nuoto Fisdir ha visto un debutto trionfale di Leonardo Venturini, che ha dominato la vasca conquistando il primo posto sia nei 25 metri stile libero che nei 25 metri dorso. Un traguardo che Leonardo vive con grande serenità: “È un’esperienza da provare perché non si sa mai dove puoi arrivare, ma basta partecipare attivamente alla gara ed è già un premio esserci”. La sua passione per l’acqua nasce da lontano, da quando aveva solo quattro mesi: “Nel nuoto mi sento libero, come se potessi fare tutto ciò che voglio”.

Oltre a Leonardo, del gruppo agonistico fanno parte anche Matteo Ponte e Kevin Mazzuoli. “Quest’anno abbiamo iniziato con il campionato Fisdir a fine marzo – spiega l’istruttrice Nadia Tuttini – Leonardo ci ha regalato subito grandi soddisfazioni al suo esordio. Ora guardiamo alle prossime gare, dove scenderanno in vasca Giacomo Bianchini e un altro esordiente, Elias Scarà”.

Oltre alle medaglie, il cuore pulsante del progetto resta l’attività quotidiana alla piscina di via Veterani dello Sport. Con un’utenza di circa un centinaio di partecipanti, il lavoro si rivolge a persone con disabilità di tutte le età, dai bambini piccolissimi agli adulti.

L’obiettivo principale, come sottolinea l’istruttrice, è l’integrazione: “Vogliamo che i ragazzi entrino in un contesto che li abitui a socializzare. Lavoriamo anche con ragazzi autistici che, grazie al corso, iniziano a relazionarsi con i compagni e con il personale della piscina”. Un sentimento condiviso dagli atleti, a cominciare da Leonardo: “Mi sto integrando bene con i miei compagni, sono molto simpatici ed è bello fare attività con loro”.

Per Uisp Grosseto l’attività in piscina con le persone con disabilità rappresenta un fiore all’occhiello: “È un orgoglio per noi offrire un’attività di nuoto per tutti che permette a tanti ragazzi non solo di competere ai massimi livelli, ma soprattutto di divertirsi e socializzare – afferma il presidente Massimo Ghizzani – Ci fa molto piacere vedere come il Progetto Nuoto continui a riscuotere questo grande successo. I miei più sentiti complimenti agli atleti e un ringraziamento speciale a Nadia Tuttini e all’associazione Skeep per rendere tutto questo possibile”.