GROSSETO – Una candidatura nata da una richiesta politica chiara: assumere un impegno diretto e prioritario in vista delle prossime elezioni amministrative, a partire dalla sfida decisiva della città di Grosseto, per costruire “una proposta credibile, forte ed avviare un percorso di rinnovamento nel Partito Democratico provinciale”.

È questo il senso della candidatura di Giacomo Termine alla segreteria provinciale del Partito Democratico di Grosseto, una proposta che si caratterizza per la sua natura ampia, plurale e fortemente rappresentativa delle diverse sensibilità presenti nel partito.

“La mia candidatura – dichiara Termine – nasce da una sollecitazione politica precisa: mettere il Partito Democratico nelle condizioni di affrontare al meglio le prossime amministrative, a partire dal capoluogo. È una sfida che riguarda il futuro dell’intera provincia e che richiede responsabilità, visione e capacità di tenere insieme il partito”.

Il percorso congressuale vedrà anche la candidatura di Alessio Scheggi. “Il congresso – prosegue Termine – deve essere un momento di confronto serio e utile. Pur partendo da posizioni diverse, sono convinto che il punto di arrivo debba essere comunque un percorso unitario, nell’interesse del Partito Democratico e della sua capacità di essere più forte e più credibile sul territorio”.

“Un elemento qualificante di questa proposta è il suo sviluppo coerente tra livello provinciale e livello comunale, in particolare sulla città di Grosseto: questo percorso sarà infatti portato avanti insieme a Marco Simiani, che ha scelto di candidarsi alla segreteria comunale del Partito Democratico del capoluogo“. Una scelta che Termine sostiene convintamente, “nella consapevolezza che il rafforzamento del Pd di Grosseto rappresenti un passaggio decisivo per l’intero equilibrio politico provinciale”.

Allo stesso tempo, la proposta che sostiene Termine “si distingue per una base di consenso significativamente ampia e articolata, configurandosi come una candidatura plurale e a vocazione unitaria, capace di tenere insieme le sensibilità del Partito Democratico, dall’area riformista a quella riconducibile alla segreteria nazionale. Una candidatura che si propone quindi come riferimento largo per il partito nel suo complesso”.

“Il valore di questa candidatura – prosegue Termine – sta proprio nella sua capacità di unire. Non è una candidatura di parte, ma una proposta costruita per rafforzare il partito nel suo insieme, renderlo più competitivo e prepararlo alla sfida delle amministrative, che rappresentano il vero banco di prova della nostra credibilità”. Il documento programmatico che accompagna la candidatura richiama, tra gli altri, alcuni temi centrali: la ricostruzione del ruolo del partito come comunità politica e luogo di elaborazione; il rafforzamento del rapporto con le istituzioni; la costruzione di una proposta di sviluppo per la Maremma; il tema dei servizi pubblici locali e della multiutility; le questioni del lavoro, dei giovani e delle infrastrutture .

“Questa candidatura – conclude Termine – non nasce per gestire l’esistente, ma per costruire una fase nuova: rafforzare il Partito Democratico, prepararlo alle amministrative e creare le condizioni per un ricambio vero, dentro una prospettiva politica più ampia e condivisa”. Con questa proposta prende avvio il confronto congressuale provinciale, in un passaggio che sarà determinante per il futuro del Partito Democratico nella provincia di Grosseto.