GROSSETO – Naira Petrullo, giovanissima atleta del Big Mat Bsc Grosseto, è stata convocata nella nazionale italiana under 13 di softball dal tecnico Blanco Argenis. Le azzurre si troveranno venerdì 1 maggio sul campo da softball “Polidoro”, a Pianoro in provincia di Bologna per svolgere sia i test atletici che un’amichevole. “Siamo molto soddisfatti della convocazione in azzurro – ha detto il manager del Big Mat Bsc Grosseto under 16 di softball Fiorenzo Cappuccio – Naira è la personificazione perfetta dell’impegno e dell’amore per questo sport e grazie al suo modo di lavorare e alla sua determinazione sta raggiungendo degli obiettivi davvero importanti. Naira si merita assolutamente questa convocazione e avrà tutto il nostro sostegno”.

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