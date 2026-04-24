GROSSETO – Senza Francesca Benedetti, infortunata, la formazione femminile della Gea Basketball Grosseto disputa sabato sera alle 20,30 al Palasport di via Austria la prima partita dei playout di serie C contro il Bellaria Cappuccini Pontedera, ultima classificata nella regular season. Le ragazze di Luca Faragli per buona parte della stagione sono state nella zona playoff; poi alcune assenze, una serie di infortuni, le hanno relegate nella lotta per la salvezza. Contro le pisane, la Gea è sicuramente favorita, anche se ci sarà da tenere la guardia sempre alta, contro un quintetto fisicamente importante, che ha un tiro da non sottovalutare.

“Il Bellaria Cappuccini – conferma Faragli – non ha grandissimi valori tecnici, ma la fisicità di alcune atlete ci può disturbare. Dobbiamo essere precisi al tiro difendere al meglio per portare a casa due successi che ci permetterebbero di mettere in tasca una salvezza che ci siamo onestamente meritati. Potevamo fare anche di più, senza alcuni episodi, alcune assenze che hanno condizionato il nostro cammino. Dobbiamo però concentrarci solo su queste gare con Pontedera per portare a casa l’obiettivo minimo che ci eravamo prefissati”.

La gara di ritorno si disputerà domenica 2 maggio al Pala Matteoli Bellaria di Pontedera, alle 18,15; in caso di parità si tornerà nel palazzetto grossetano domenica 9 maggio alle 20,30.