CIVITELLA PAGANICO – Il Servizio Politiche del Personale, Programmazione e Reclutamento dell’Unione ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 nuova unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Operatore Tecnico, Area degli Operatori esperti al Comune di Civitella Paganico.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il giorno martedì 12 maggio 2026 alle ore 14 ed essere redatta in modalità telematica tramite la piattaforma InPA, raggiungibile al seguente link : https://www.inpa.gov.it/ , previa registrazione del candidato sullo stesso portale.

Copia integrale del bando è pubblicata all’indirizzo www.unionecomunicollinemetallifere.it , Amministrazione Trasparente, nella sezione Bandi di concorso (link :

https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=176&CDOC=365 ).

Nel bando si trovano informazioni sui requisiti per l’ammissione, le modalità di registrazione al Portale unico del reclutamento, le modalità di partecipazione e il programma del concorso.

Per la partecipazione alla selezione è necessario effettuare, pena esclusione, il pagamento di € 10,00 quale tassa di concorso. Il versamento dovrà essere effettuato, entro il termine di scadenza previsto all’art. 2 del presente

avviso, tramite bonifico bancario intestato al Tesoriere dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Massa Marittima – IBAN: IT 89 U 01030 72290000001054714 BIC – SWIFT: PASCITMMMSS. La ricevuta/attestazione di avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di selezione.

Tutte le comunicazioni relative al concorso nei confronti dei candidati, comprese quelle delle prove, saranno effettuate mediante il Portale “InPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it, e pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Unione