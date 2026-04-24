GROSSETO – Fare rete tra istituzioni per rafforzare la partecipazione e dare nuova centralità ai Consigli comunali: è questo il senso dell’incontro che si è svolto questo pomeriggio nella sala consiliare di piazza Duomo, promosso dal presidente dell’assise di Grosseto, Fausto Turbanti.

All’incontro ha preso parte anche la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, che ha portato il proprio contributo sui temi della partecipazione, della trasparenza e della valorizzazione delle istituzioni rappresentative.

Per la prima volta, i presidenti dei Consigli comunali della provincia si sono riuniti attorno allo stesso tavolo, avviando un confronto strutturato sul ruolo delle assemblee e sulle prospettive di sviluppo della partecipazione democratica a livello locale.

“Abbiamo voluto creare uno spazio vero di dialogo e ascolto – ha dichiarato Turbanti – non formale ma concreto, in cui condividere esperienze e criticità. I Consigli comunali sono il primo punto di contatto tra istituzioni e cittadini: rafforzare il confronto tra di noi significa migliorare la qualità delle decisioni e rendere le istituzioni più vicine ai territori. Ringrazio tutti i presidenti che hanno partecipato e ringrazio la presidente Saccardi per aver accolto e appoggiato sin da subito questo mio progetto”.

“La partecipazione – ha commentato Saccardi – funziona solo quando diventa pratica quotidiana e responsabilità condivisa. I Consigli comunali hanno un ruolo decisivo perché sono il luogo in cui il confronto prende forma e diventa scelta. Iniziative come questa aiutano a costruire un metodo di lavoro più aperto, coordinato e capace di dare risposte concrete alle comunità”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi, tra cui la valorizzazione del ruolo del presidente, anche sotto il profilo organizzativo, il valore dei gettoni di presenza dei consiglieri e la condivisione di esperienze e iniziative volte ad aprire i Consigli alla cittadinanza.

L’obiettivo emerso dal confronto è quello di dare continuità al percorso avviato, attraverso la creazione di un tavolo di lavoro che consenta lo scambio di buone pratiche e la definizione di progettualità comuni per rafforzare la partecipazione civica e il dialogo istituzionale.

Erano presenti i presidenti dei Consigli comunali di Castiglione della Pescaia, Isabelle Mariani, di Follonica, Alberto Aloisi e di Orbetello, Michele Pianelli e il capogruppo del Consiglio di Grosseto Andrea Guidoni.