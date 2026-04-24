BRACCAGNI – È stata inaugurata oggi a Braccagni la 46esima edizione della Fiera del Madonnino.

La Fiera, uno dei capisaldi del mondo agricolo non solo maremmano, negli anni è riuscita a rinnovarsi senza perdere la propria identità. Trattori di ultima generazione, tagliaerba prodotti per l’irrigazione, florovivaismo. E a fianco di questo settore più prettamente agricolo il Game fair dedicato a chi ama la vita all’aria aperta, l’outdoor, la caccia.

Ed è tornata anche la zootecnia, con la rassegna zootecnica delle eccellenze ovicaprine della Toscana che vedrà la partecipazione di numerose aziende del territorio, con un programma che unisce esposizione commerciale, valorizzazione della biodiversità e divulgazione rurale.

I dati

la Fiera del Madonnino ed il Game Fair, 315 espositori, 150.000 mq di superficie occupata dalle due manifestazioni, 27.060 mq di superficie espositiva, parcheggi per 5.800 posti auto, facilmente raggiungibili in prossimità della Fiera, sono 25 le aziende che lavoreranno per la loro organizzazione, più di 100 gli animali coinvolti negli spettacoli come più di 100 sono gli animali in esposizione, 70 spettacoli al giorno, 15 aree interattive e 8 linee di tiro al volo sportivo, uniche realizzate in Italia all’interno di un Centro Fiere.