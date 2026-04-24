GROSSETO – La Fiera del Madonnino come vetrina della Toscana che produce, innova e guarda al futuro. Nella redazione aperta de Il Giunco, all’interno della manifestazione, prende il caffè Leonardo Marras, assessore regionale a economia, turismo e agricoltura, per una puntata speciale dedicata a uno degli appuntamenti più importanti del Centro Italia.

«Il Madonnino è un appuntamento fisso – spiega Marras – per me è la prima volta da assessore all’agricoltura e anche un’occasione importante. Mi sento emozionato per questo esordio». La fiera, sottolinea, rappresenta un simbolo: «Saluta la primavera ed è un buon auspicio per tutta l’agricoltura toscana».

Agricoltura tra difficoltà e bisogno di innovazione

Il comparto agricolo resta centrale per la Maremma e per l’intera regione, ma attraversa una fase complessa. «Ci sono tante filiere che stanno vivendo momenti decisivi – afferma Marras –. L’attuale situazione internazionale incide direttamente: aumento dei costi dei carburanti e dei prodotti per i trattamenti, criticità che si sommano a quelle già esistenti».

Tra i settori più in difficoltà, cereali e vino, mentre emerge con forza la necessità di cambiamento: «C’è una forte domanda di innovazione che deve essere interpretata in un contesto spesso troppo vecchio». In questa direzione va anche l’impegno della Regione: «Abbiamo aperto un bando per coinvolgere i giovani e rafforzare il settore agricolo».

Turismo, tra incognite internazionali e segnali positivi

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e dei ponti di primavera, il turismo resta un altro pilastro strategico. «Siamo un po’ preoccupati per il clima internazionale – ammette Marras –. La crisi in Medio Oriente rallenta alcune provenienze, soprattutto dall’Asia».

Nonostante questo, i dati sulle prenotazioni tengono: «Non sembrano esserci grandi differenze rispetto allo scorso anno. I voli saranno più costosi, ma questo potrebbe anche favorire il turismo interno, con più italiani che scelgono di restare nel Paese».

Economia e futuro: la spinta delle start-up

Lo sguardo si allarga poi all’economia regionale nel suo complesso. «L’auspicio per il 2026 è continuare a investire in innovazione», sottolinea l’assessore. Un esempio concreto arriva da un recente progetto: «Abbiamo aperto la strada a una start-up innovativa, Bidimensional, all’interporto di Guasticce. È stato come camminare nel futuro».

Per Marras, la direzione è chiara: «La Toscana deve essere protagonista di progetti innovativi capaci di trainare anche le filiere più tradizionali».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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