GROSSETO – La Fiera del Madonnino come vetrina della Toscana che produce, innova e guarda al futuro. Nella redazione aperta de Il Giunco, all’interno della manifestazione, prende il caffè Leonardo Marras, assessore regionale a economia, turismo e agricoltura, per una puntata speciale dedicata a uno degli appuntamenti più importanti del Centro Italia.
«Il Madonnino è un appuntamento fisso – spiega Marras – per me è la prima volta da assessore all’agricoltura e anche un’occasione importante. Mi sento emozionato per questo esordio». La fiera, sottolinea, rappresenta un simbolo: «Saluta la primavera ed è un buon auspicio per tutta l’agricoltura toscana».
Il comparto agricolo resta centrale per la Maremma e per l’intera regione, ma attraversa una fase complessa. «Ci sono tante filiere che stanno vivendo momenti decisivi – afferma Marras –. L’attuale situazione internazionale incide direttamente: aumento dei costi dei carburanti e dei prodotti per i trattamenti, criticità che si sommano a quelle già esistenti».
Tra i settori più in difficoltà, cereali e vino, mentre emerge con forza la necessità di cambiamento: «C’è una forte domanda di innovazione che deve essere interpretata in un contesto spesso troppo vecchio». In questa direzione va anche l’impegno della Regione: «Abbiamo aperto un bando per coinvolgere i giovani e rafforzare il settore agricolo».
Con l’avvicinarsi della stagione estiva e dei ponti di primavera, il turismo resta un altro pilastro strategico. «Siamo un po’ preoccupati per il clima internazionale – ammette Marras –. La crisi in Medio Oriente rallenta alcune provenienze, soprattutto dall’Asia».
Nonostante questo, i dati sulle prenotazioni tengono: «Non sembrano esserci grandi differenze rispetto allo scorso anno. I voli saranno più costosi, ma questo potrebbe anche favorire il turismo interno, con più italiani che scelgono di restare nel Paese».
Lo sguardo si allarga poi all’economia regionale nel suo complesso. «L’auspicio per il 2026 è continuare a investire in innovazione», sottolinea l’assessore. Un esempio concreto arriva da un recente progetto: «Abbiamo aperto la strada a una start-up innovativa, Bidimensional, all’interporto di Guasticce. È stato come camminare nel futuro».
Per Marras, la direzione è chiara: «La Toscana deve essere protagonista di progetti innovativi capaci di trainare anche le filiere più tradizionali».
Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.
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