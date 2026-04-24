FOLLONICA – Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, ha revocato il divieto di balneazione che era stato istituito in via precauzionale con l’ordinanza del 16 aprile.

Le zone in cui è stato revocato il divieto sono il tratto Marina di Follonica ovest (cod. IT009053009A002) e il tratto Est foce Cervia (cod. IT0099053009010).

La revoca è stata emessa in funzione della comunicazione dell’Arpat Toscana di oggi, 24 aprile, con la quale è stato formalizzato al Comune di Follonica che, a seguito dei risultati favorevoli delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati il 22 aprile scorso tali aree sono da considerarsi nuovamente idonee alla balneazione.