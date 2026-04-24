ORBETELLO – Il Comune di Orbetello organizza una serie di cerimonie commemorative in occasione dell’anniversario della Liberazione dal nazifascismo e del tragico bombardamento che colpì la città nel 1944.
Le iniziative si svolgeranno tra il 25 e il 28 aprile, con momenti istituzionali distribuiti tra il centro storico e la frazione di Talamone.
25 aprile: doppia cerimonia per la Liberazione
Per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione, sono previsti due appuntamenti nella giornata di domani.
La prima cerimonia si terrà alle 10 in piazza IV Novembre a Talamone, alla presenza della vicesindaca Chiara Piccini.
Il secondo momento commemorativo è in programma alle 11:30 in piazza Plebiscito, nel centro storico di Orbetello, dove sarà presente il sindaco Andrea Casamenti.
28 aprile: il ricordo delle vittime del bombardamento
Le commemorazioni proseguiranno il 28 aprile, quando alle 11 in piazza Plebiscito si terrà la cerimonia in memoria dei 40 cittadini orbetellani che persero la vita durante il bombardamento alleato del 28 aprile 1944.
Un momento di raccoglimento per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia cittadina, a 82 anni di distanza.