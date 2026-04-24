GAVORRANO – Il Marathon Bike non si ferma mai. Domenica 26 aprile scenderà in campo con l’Acsi e Avis con il patrocinio della Provincia e Comune di Gavorrano, nel tradizionale giro del Lago dell’Accesa, valido quest’anno per il titolo regionale Acsi di corsa su strada. Partenza alle 9.30 nei pressi del bar “Alla Curva” del Grilli.

Il suggestivo percorso in linea di 70 chilometri toccherà le località di Potassa, Santa Teresa, Lago dell’Accesa, bivio Massa Marittima s.s 50, Capanne, poi Ribolla, bivio di Montemassi, bivio di Roccastrada, Pian Dei Bichi, Castellaccia, Magia, Lupo e Stazione di Giuncarico, dove è situato il traguardo. L’anno scorso vinse il trofeo Mikel Demiri che quest’anno cercherà il tris, avendolo vinto anche nel 2024.