ORBETELLO – Il Comune di Orbetello rende noto che in vista della manifestazione “Giro della Laguna-Orbetello Half Marathon” il traffico subirà delle variazioni per agevolare il corretto svolgimento della manifestazione.

Sono istituite le seguenti modifiche alla circolazione stradale:

– in Lungolago delle Crociere, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito, dalle ore 16 del 25 aprile fino a termine della manifestazione il 26 aprile; sono autorizzati, al transito ed alla sosta, i veicoli in uso agli organizzatori dell’evento, mediante esposizione di apposito contrassegno.

– in Lungolago Marinai d’Italia, in area zona mulino, lungo tutti gli stalli il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 11 del 26 aprile;

– in piazza della Repubblica, nella seconda corsia di marcia in direzione via Mura di Ponente, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle 14 del 24 aprile fino al termine della manifestazione; sono autorizzati alla sosta i veicoli in uso agli organizzatori dell’evento mediante apposizione di apposito contrassegno; in piazza della Repubblica, nella prima corsia di marcia, in direzione piazza del duomo, è istituito il divieto di sosta (stalli di sosta riservati ai ciclomotori), dalle 7 del 26 aprile fino al termine della manifestazione;

– in piazza Giovanni Paolo II, dalle 14 del 22 aprile fino al termine della manifestazione, sono autorizzati al transito ed alla sosta i veicoli in uso agli organizzatori dell’evento per operazioni di carico/scarico;

– in via Mura di Ponente, nell’area di carico/scarico, vicino a piazza Giovanni Paolo II, dalle 8 del 24 aprile fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata;

– in via della Diga, nel tratto di strada adiacente al canale di collegamento tra le due lagune, e’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 11 del 26 aprile; in via della Diga (solo tratto centro abitato), in piazza del popolo ed in via Mura di Levante (primo tratto secondo il senso unico di marcia), dalle 9 del 26 aprile fino al termine della corsa podistica, è istituito il restringimento della carreggiata per il passaggio degli atleti.

La fermata degli autobus di linea ubicata in piazza del popolo adiacente alle mura ciclopiche, viene spostata in piazza del popolo di fronte alla sede comando Polizia Locale.

– in viale Marconi, nei giorni 24, 25 e 26 aprile 2026, è istituita un’area parcheggio (non regolamentata) nell’area ex idroscalo, suddivisa come segue:

– la parte dell’area in adiacenza al circolo cannottieri, in direzione della Laguna di levante, viene destinata alla sosta dei camper ed autocaravan in uso ai partecipanti alla manifestazione, con obbligo di esporre il contrassegno rilasciato dagli organizzatori. si precisa che tale area puo’ essere utilizzata esclusivamente come area di sosta, rimanendo vietata qualsiasi attività di campeggio.

– la parte dell’area, in prossimità del campo sportivo, viene destinata alla sosta delle sole autovetture, anche se non in uso ai partecipanti alla manifestazione.

– in viale dei Trasvolatori Atlantici (area mercato-spiaggetta), dalle 16 del 25 aprile alle 24 del 26 aprile, viene consentita la sosta dei veicoli, nel rispetto delle prescrizioni previste. Dalle 9 alle 12 del 26 aprile 2026 nelle vie e piazze del centro abitato di Orbetello la sospensione temporanea della circolazione al passaggio degli atleti lungo il percorso a cura del personale appartenente alle forze di polizia e del personale idoneo incaricato

dall’associazione organizzatrice.

L’invito ai pedoni e ai ciclisti che percorrono la pista ciclopedonale di Lungolago dei Pescatori, di lungolago Marinai d’Italia e della diga di Orbetello, è di dare la precedenza agli atleti partecipanti alla corsa podistica.