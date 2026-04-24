ARCIDOSSO – Il presidente Eugenio Giani e l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi parteciperanno all’inaugurazione degli spazi rinnovati del Centro per l’impiego di Arcidosso, in via Lazzeretti 2.

Sono terminati infatti i lavori di riqualificazione e ristrutturazione che hanno interessato la sede di questo importante presidio dei servizi pubblici per l’occupazione in un’area della Toscana diffusa.

Il taglio del nastro è in programma lunedì prossimo 27 aprile alle 10.30. Assieme a Giani e Lenzi, ci saranno il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini, il presidente dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana Federico Balocchi, i primi cittadini dei Comuni del Comprensorio, la direttrice di Arti Simonetta Cannoni e la dirigente per l’area di Grosseto e Livorno dell’Agenzia regionale per l’impiego Marta Venturi.

Saranno inoltre presenti rappresentanti delle Parti Sociali e delle associazioni di categoria.