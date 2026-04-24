GROSSETO – Maestro del Lavoro: un riconoscimento d’eccellenza che dà lustro a Grosseto, alla Maremma e al suo tessuto imprenditoriale.

Si tratta di Federico Guidarelli, Amministratore Delegato di Novair Noxerior Gas Systems, al quale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha decretato il conferimento della prestigiosa Stella al Merito del Lavoro, sarà premiato il 1° Maggio a Firenze.

La decorazione comporta il titolo di Maestro del lavoro e viene conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro a cittadini italiani, lavoratori distintisi per singolari meriti di perizia, laboriosità etica e buona condotta morale.

Ricevere l’onorificenza a 50 anni esatti rappresenta un caso di eccezionale precocità, il limite anagrafico previsto dalla legge coincide infatti, per il premiato, con il raggiungimento del traguardo al primo anno utile.

Il prossimo 1° Maggio, nel solenne scenario del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, avverrà la consegna ufficiale della medaglia e della Stella, entrambi simboli di un’intera vita dedicata al settore dei sistemi di autoproduzione dei gas, ma soprattutto di una visione d’impresa che mette al centro la tecnologia l’etica, la professionalità e la responsabilità sociale.

“Questo traguardo è il coronamento di anni di impegno,” ha dichiarato il neo Maestro. “Ricevere la Stella a 50 anni ha per me un significato unico. Essere un ‘Maestro’ non è solo un titolo onorifico, ma una missione: significa continuare a investire nelle nuove generazioni e nel futuro del nostro settore, portando con orgoglio il nome della mia terra in contesti così prestigiosi.”

Un successo che l’Amministratore Delegato di NOVAIR NOXERIOR GAS Systems (già vincitore del Grifone d’oro 2025 per la Città di Grosseto) non vive come un traguardo individuale e personale, ma corale. La dedica speciale va alla propria famiglia, ai collaboratori, motore instancabile dell’azienda e alla Maremma, territorio che continua a esprimere eccellenze capaci di distinguersi a livello nazionale.

Con la cerimonia fiorentina Federico Guidarelli, entrerà ufficialmente a far parte del consolato dei Maestri del Lavoro in particolare in quello di Grosseto con l’obiettivo di trasformare l’esperienza maturata in un faro per i giovani che si affacciano oggi al mondo dell’industria e dell’innovazione tecnologica.