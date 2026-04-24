ORBETELLO – Un esposto inviato alla Prefettura per segnalare presunte «condotte lesive dei diritti civili» da parte dell’amministrazione comunale di Orbetello.

A presentarlo è il Comitato cittadino “Orbetello Bene Comune”, che punta il dito contro una serie di episodi avvenuti negli ultimi anni e ritenuti potenzialmente in contrasto con il diritto di associazione, la libertà di espressione e il corretto esercizio dell’azione amministrativa.

Dalla delibera “anti-diffamazione” al rischio effetto dissuasivo

Tra i primi punti sollevati, la delibera approvata il 7 febbraio 2024 dalla giunta comunale sulla tutela dell’immagine degli amministratori.

Il provvedimento prevede azioni legali, anche risarcitorie, contro contenuti ritenuti diffamatori diffusi su stampa e web. Una misura che, secondo il comitato, pur rientrando formalmente nelle norme vigenti, potrebbe avere un effetto dissuasivo sulla libertà di critica, tutelata dalla Costituzione.

Il caso Auditorium: tariffe cambiate all’ultimo momento

Nel mirino anche quanto accaduto nel febbraio 2025, quando un’associazione culturale si è vista applicare la tariffa piena per l’utilizzo dell’Auditorium comunale, dopo una iniziale riduzione del 90%.

La motivazione, legata alla presunta natura politica dell’evento, viene contestata dal comitato, che parla di possibile applicazione discrezionale delle regole e mancato rispetto del regolamento comunale.

25 aprile, polemica su patrocinio e spazi pubblici

Altro punto centrale dell’esposto riguarda le celebrazioni del 25 aprile 2025, festa nazionale della Liberazione.

L’amministrazione avrebbe negato il patrocinio e l’utilizzo di un’area pubblica all’ANPI, che ha comunque svolto l’iniziativa ricevendo poi una sanzione per occupazione non autorizzata. Una decisione che, secondo il comitato, merita verifiche sulla legittimità e proporzionalità dei provvedimenti.

Spazi negati al comitato e il caso Canottieri

Il documento segnala inoltre difficoltà nell’ottenere spazi per iniziative pubbliche. Diverse strutture locali avrebbero rifiutato la concessione, citando una presunta contrarietà dell’amministrazione.

Particolarmente rilevante, secondo il comitato, l’episodio più recente: una iniziativa prevista il 24 aprile 2026 presso la società Canottieri sarebbe stata annullata dopo una telefonata del sindaco al presidente della struttura, con il timore di controlli e interventi della polizia municipale.

Il comitato evidenzia anche una disparità di trattamento, citando un evento politico autorizzato pochi giorni prima in un’altra struttura cittadina, con la partecipazione dello stesso sindaco.

“Un quadro complessivo da verificare”

Nelle conclusioni, il Comitato “Orbetello Bene Comune” sostiene che i fatti, considerati nel loro insieme, delineerebbero un possibile uso improprio degli strumenti amministrativi, con effetti sui diritti civili e sull’accesso agli spazi pubblici.

Da qui la richiesta alle autorità di avviare verifiche, accertare eventuali irregolarità e adottare iniziative per garantire il pieno rispetto delle norme e dei diritti nel Comune.

L’esposto apre ora un fronte istituzionale che potrebbe portare a ulteriori approfondimenti sulle modalità di gestione amministrativa a Orbetello.