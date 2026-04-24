GROSSETO – Subito una nuova sfida postseason per il Circolo Pattinatori Grosseto, ferito nell’orgoglio dopo la più pesante sconfitta della stagione (12-0), rimediata mercoledì sera sulla pista dell’Azzurra Novara. I biancorossi tornano in pista domani sabato sera alle 20,45 al “Mario Parri” di via Mercurio per disputare la gara di ritorno valida per i preliminari playoff di serie A1. I quarti di finale contro il Bassano, oggettivamente, sono un sogno per i ragazzi di Massimo Mariotti che, davanti al loro pubblico, cercheranno quantomeno un riscatto alla brutta prestazione fornita in Piemonte, pensando anche agli ultimi due impegni della stagione, la finale 9-10° posto con la perdente del preliminare tra Follonica e Sarzana (domenica al Capannino si gioca garadue), che garantisce alla vincente la possibilità di scegliere di partecipare alle coppe europee.

La stagione per i grossetani si è conclusa praticamente dopo la certezza matematica del settimo posto e anche il fatto di non avere praticamente più stimoli ha creato, inconsciamente, nella squadra, una sorta di rilassamento. Se a questo aggiungiamo il fatto che il Novara ha conquistato, per la prima volta nella sua recente storia, un posto tra le prime dieci formazioni di serie A1 e ha cercato di onorarlo nella maniera migliore, con la prestazione più bella dell’anno, ecco spiegato il rotondo inaspettato scivolone del Circolo Pattinatori nella gara di esordio di questa post season. I tifosi, che hanno seguito sempre con grande calore e passione la squadra maremmana, si sistemeranno come al solito sugli spalti dell’impianto di via Mercurio e sosterranno Saavedra e compagni che, come hanno fatto tra l’altro anche a Novara, non faranno mancare il loro impegno, per far capire che hanno voltato pagina e che vorranno giocare a testa alta, senza pressioni, questi ultimi sgoccioli di un’annata straordinaria.

Mister Mariotti, intanto, commenta la gara di mercoledì a Novara: “Complimenti innanzitutto all’Azzurra. Mi dispiace, invece per la nostra prestazione. Mi scuso con gli appassionati di Grosseto, ma l’altra sera non siamo entrati in pista. La responsabilità al 90% è mia, il resto, il 10% è diviso equamente tra i giocatori. Abbiamo fatto una stagione importante e a livello mentale, cercavamo di onorare l’impegno. Poi quando la partita ha preso una certa piega, è emerso lo scoramento. Queste sono partite da dentro o fuori e nel momento in cui il Novara ha preso il largo non abbiamo avuto la forza mentale e nervosa di riportarci sotto”.

Per quello che riguarda la formazione, l’unica variazione rispetto a mercoledì riguarda il portiere di riserva, con Mattia Marinoni che torna ad affiancare Luca Squarcia, visto che Vittoria Masetti dovrà tornare ai suoi impegni nel campionato femminile con la maglia del Viareggio Hockey.

Un’altra soddisfazione dalla formazione Under 11 allenata da Stefano Paghi, che ha vinto anche la gara di ritorno della finale zonale contro il Sarzana, imponendosi in Liguria per 4-1, dopo il 5-4 dell’andata. Il Circolo Pattinatori si presenterà così alle finali nazionali in programma a Lodi a fine maggio al primo posto e questo permetterà un cammino relativamente più agevole.

Questi i bambini che hanno permesso a Grosseto di brillare in questo campionato (tra parentesi le reti segnate nel corso dell’anno): Jerzy Konarski portiere; Davide Galoppi (41), Andrea Mantovani (21), Samuele Antonelli (2), Lorenzo Matassi (6), Pietro Spinosa (45), Edoardo Antonelli (12). All. Stefano Paghi, vice Emilio Minchella (nelle foto, in alto la gara di andata tra Novara e Cp Grosseto di Roberto Pizzighello e in basso la formazione Under 11).