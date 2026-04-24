GROSSETO – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la Stella al Merito del lavoro a tre dirigenti di imprese associate alla delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud. I nuovi Maestri del lavoro sono Enrico Baldi di Terme di Saturnia, Enrico Graziano Straito di Vega e Federico Guidarelli, amministratore delegato di Novair Noxerior Gas Systems e rappresentante territoriale per Grosseto nel Consiglio generale di Confindustria Toscana Sud.

Le onorificenze saranno consegnate venerdì 1 maggio, giorno della Festa dei lavoratori, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo vecchio, a Firenze. Il titolo di Maestro del lavoro viene conferito dal Presidente della Repubblica – su proposta del ministro del Lavoro – a cittadini italiani che si sono distinti “per meriti di perizia, laboriosità etica e buona condotta morale”.

«Lavoro a Terme di Saturnia da 36 anni – dichiara Enrico Baldi –. Ho cominciato nel 1990 come magazziniere e occupandomi di movimentazione della merce, poi dell’economato, diventandone responsabile, fino all’incarico di oggi che mi vede con i colleghi alla guida di tutti gli economati del gruppo, che comprende anche le terme di Chianciano, le terme di Montel e Monticello. Nel tempo sono cresciuto insieme all’azienda, avendone seguito la digitalizzazione e l’informatizzazione, inserendo progressivamente tutti i gestionali moderni. Considero la Stella di Maestro del lavoro come un riconoscimento non solo personale ma collettivo».

«Questo traguardo – dichiara Federico Guidarelli – è il coronamento di anni di impegno. Ricevere la Stella a 50 anni ha per me un significato unico. Non è solo un titolo onorifico, ma una missione: significa continuare a investire nelle nuove generazioni e nel futuro del nostro settore, portando con orgoglio il nome della mia terra in contesti così prestigiosi. Lo dedico alla mia famiglia, ai miei collaboratori, motore instancabile dell’azienda, e alla Maremma, territorio che continua a esprimere eccellenze capaci di distinguersi a livello nazionale».

«Ricevere la Stella al merito – dichiara Enrico Graziano Straito – è per me un onore e il modo migliore per celebrare questa fase della mia vita lavorativa, nella quale cerco di mettere a frutto la mia esperienza per trasmettere a dipendenti e collaboratori tutte le competenze che ho appreso nella mia lunga carriera. Ho cominciato come confezionista nella storica Mabro, imparando il mestiere da grandi maestri come Favilli, Dell’Olio e Giustarini, e ormai da tanti anni sono in Vega, dove continuo a lavorare con passione e dedizione al capospalla uomo, puntando su qualità e innovazione».

«I tre dirigenti che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della Stella al Merito del lavoro hanno tutti dedicato l’onorificenza ai colleghi, dipendenti e collaboratori con i quali hanno condiviso un percorso che li ha portati all’eccellenza – dichiara Andrea Fratoni, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – e questo conferma il grande valore delle risorse umane all’interno delle nostre imprese. Il lavoro, le competenze, la passione e la dedizione fanno sempre la differenza e consentono nel tempo di raggiungere grandi risultati, ancor di più in squadra. Anche tutti noi della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, rivolgendo le più sincere congratulazioni ai nuovi Maestri del lavoro, vogliamo ringraziare i lavoratori delle imprese per il loro insostituibile apporto».

«Per la provincia di Grosseto è un anno molto fortunato – dichiara Doriano Gistri, console provinciale dei Maestri del lavoro di Grosseto per il triennio 2026-2029 – perché abbiamo ottenuto nel complesso il doppio dei riconoscimenti, sei, rispetto agli anni precedenti. Ad oggi, dunque, il consolato conta 78 Maestri del lavoro. Ora ci prepariamo al convegno regionale del 23 maggio, a Siena, e poi sarà proprio Grosseto ad ospitare la riunione di tutte le confederazioni provinciali della Toscana». Il Consolato provinciale della Federazione Maestri del lavoro d’Italia ha sede in viale Monte Rosa 196 a Grosseto.