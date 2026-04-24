ORBETELLO – «La decisione del comitato cittadino “Orbetello Bene Comune” di presentare un esposto formale alla Prefettura di Grosseto è sacrosanto. Il fatto che anche una realtà civica senta la necessità di ricorrere alla massima autorità governativa sul territorio conferma ciò che denunciamo da tempo: a Orbetello esiste un’emergenza democratica» a dirlo il gruppo consigliare comunale Alternativa Orbetello.

​«In questi anni di mandato – dichiarano i rappresentanti di Alternativa Orbetello – ci siamo battuti in Consiglio comunale contro ogni singolo provvedimento che tendesse a limitare lo spazio di discussione e il libero confronto. Abbiamo denunciato in ogni sede l’atteggiamento di una giunta che, invece di amministrare con sapienza, preferisce reprimere le opinioni altrui».

«La deriva autoritaria che stiamo vivendo non nasce oggi. È il frutto di un sistema di potere che vede la destra al governo del nostro comune per ben 25 degli ultimi 30 anni. Questo lungo predominio ha generato un senso di impunità e un’allergia al dissenso che oggi si manifesta con atti inaccettabili: dalle delibere-bavaglio contro la critica politica, fino al diniego sistematico di spazi pubblici per le associazioni “non allineate”».

«La nostra battaglia per la trasparenza e la legalità è stata costante, ma è rimasta sempre inascoltata: per ben cinque volte abbiamo chiesto la convocazione di consigli comunali sui problemi drammatici della Laguna di Orbetello e la realizzazione di assemblee aperte alla cittadinanza, ricevendo solo chiusure. Abbiamo chiesto con fermezza le dimissioni di alcuni membri condannati e, durante l’iter del piano operativo, abbiamo sollevato la questione delle incompatibilità, ma l’amministrazione ha preferito tirare dritto ignorando le regole del buon governo».

«Quanto denunciato da “Orbetello Bene Comune” è speculare a quanto accaduto circa un anno fa nei confronti dell’Anpi e delle celebrazioni della Liberazione. È lo stesso schema che si ripete: si usano i regolamenti in modo discrezionale per silenziare chiunque non applauda il sindaco».

​«Siamo andati più volte in udienza dal Prefetto per segnalare queste criticità – continua la nota di Alternativa Orbetello – ma l’atteggiamento del sindaco Casamenti, invece di aprirsi al dialogo, si è fatto sempre più repressivo e arrogante. È ormai evidente che Casamenti non sia in grado di amministrare il Comune con l’attenzione e la cura che la nostra comunità merita. Forse, dopo troppi anni trascorsi dentro quegli uffici, si è perso il contatto con il valore fondamentale della democrazia, del pluralismo e del buon governo, ed infatti i risultati di questa mal gestione sono ormai evidenti».

​«È il momento di cambiare e Alternativa Orbetello continuerà a vigilare e a collaborare con tutte le forze della società civile e della politica per ripristinare un clima di rispetto e libertà. Il tempo della repressione deve finire: Orbetello ha bisogno di tornare a respirare democrazia».