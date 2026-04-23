ROCCASTRADA – I consiglieri di opposizione Alessio Caporali, Giudi Parrini, Roberto Bocci (Fratelli d’Italia) e Franca Gramola (Lega) hanno presentato un’interrogazione all’Amministrazione del Comune di Roccastrada per chiedere chiarimenti sulla situazione della via di Bettarello, arteria strategica per il collegamento tra il polo produttivo del gesso e la SP 21.

“Un’infrastruttura insufficiente per un comparto strategico”

A illustrare le criticità è Alessio Caporali, che sottolinea il peso economico del settore: “L’attività estrattiva e trasformazione del gesso rappresentano, per il nostro territorio, un’importante fonte occupazionale che conta un centinaio di dipendenti impegnati nelle cave e negli stabilimenti, alimentando anche un indotto significativo”.

Poi l’affondo sulla viabilità: “Via di Bettarello, ossia la strada che collega il polo produttivo con la SP 21, resta del tutto insufficiente rispetto al carico carrabile giornaliero – circa 150 camion al giorno, oltre ai mezzi dei dipendenti – e, soprattutto, in relazione allo stato dei due guadi sul torrente Bai”.

Disagi dopo il maltempo: “Serve una soluzione definitiva”

Il tema è tornato di attualità dopo i recenti eventi meteo che hanno aggravato la situazione. “I notevoli disagi subiti dai dipendenti del polo produttivo – spiega ancora Caporali – a causa dell’impossibilità di percorrere in sicurezza i guadi di via di Bettarello richiedono una rinnovata attenzione a una problematica che si trascina da troppi anni”.

Una situazione che, secondo l’opposizione, non può più essere rinviata: “La risoluzione non può essere ulteriormente rimandata”.

Richiesta di confronto istituzionale

I consiglieri chiedono inoltre un passo concreto da parte dell’Amministrazione: “Auspichiamo che il Comune raccolga quanto prima l’invito del responsabile della delegazione grossetana di Confindustria Toscana Sud per l’apertura di un tavolo di confronto tra le istituzioni”.

L’obiettivo è chiaro: “Dare una risposta definitiva e tutelare lo sviluppo e la crescita dell’azienda, anche in virtù delle importanti ricadute occupazionali sul territorio”.

L’interrogazione al sindaco di Roccastrada

Attraverso l’interrogazione, i consiglieri di opposizione chiedono al sindaco del Comune di Roccastrada di chiarire quali strategie concrete intenda adottare per affrontare e risolvere una criticità che da anni incide sulla sicurezza stradale, sulla viabilità e sullo sviluppo economico locale.