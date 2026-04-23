GROSSETO – Un nuovo progetto politico prende forma in vista delle elezioni comunali del 2027: si chiama “Siamo Grosseto” e punta a costruire un’alternativa civica mettendo al centro sanità, sicurezza e sviluppo. Tra i promotori c’è Elio Aloia, cardiologo dell’ospedale Misericordia, che potrebbe essere uno dei nomi in campo per la candidatura a sindaco.

Aloia, volto già noto anche ai lettori de Il Giunco per essere attualmente in testa al contest “Il sindaco che vorrei”, ha scelto di presentarsi direttamente ai cittadini attraverso una serie di video, nei quali spiega le motivazioni alla base del suo impegno.

«Sono un cardiologo del Misericordia di Grosseto – afferma –. Sono nato e cresciuto in Calabria fino a 18 anni, ma vivo in Toscana da circa vent’anni e a Grosseto da sei. Mi sento un cittadino adottivo: ho due figli che sono grossetani d’oc».

Una scelta, quella di scendere in campo, che nasce da una convinzione precisa: «Ho deciso di metterci la faccia e mettere a disposizione il mio impegno, le mie energie e la mia passione perché credo che Grosseto abbia un enorme potenziale che ancora non è stato sfruttato a pieno».

Le tre priorità: sanità, sicurezza e sviluppo

Il progetto “Siamo Grosseto” si presenta con una linea programmatica sintetizzata in tre punti chiave, le cosiddette “tre S”.

«Cosa abbiamo in mente per il prossimo secolo? Tantissime cose, ma potremmo sintetizzarle nelle nostre tre S: sanità, sicurezza e sviluppo» spiega Aloia.

Sul primo punto, il riferimento è diretto alla sua esperienza professionale: «Essendo un medico ospedaliero e occupandomi della salute altrui da anni, quotidianamente, penso di poter fare tanto e quindi vi chiedo fiducia su questo tema».

Sul fronte sicurezza, invece, l’attenzione si concentra sulle cause sociali: «È un tema tanto sentito da tutti i cittadini. Dobbiamo contrastare quelli che sono i due determinanti dell’aumento della criminalità: la povertà e le tossicodipendenze».

Infine lo sviluppo, inteso in senso ampio: «Sviluppo sociale, economico e culturale».

Un progetto in costruzione

Il gruppo che sta lavorando alla lista annuncia che nelle prossime settimane verranno presentate nel dettaglio idee e proposte: «Io e le persone che fanno parte di questa lista abbiamo tante idee che vi illustreremo nei prossimi video».

Un percorso appena iniziato, che guarda già al 2027 e che punta a coinvolgere direttamente i cittadini: «Dateci fiducia – conclude Aloia –. Siamo pronti a dare la nostra anima e il nostro corpo per la città e per il benessere di tutti».