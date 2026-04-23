GROSSETO – Si è svolto oggi in Sala del Consiglio comunale un importante incontro istituzionale con la delegazione della città slovacca di Nitra, guidata dal sindaco Marek Hattas e composta dalla rappresentante delle relazioni internazionali Juliana Janìkovà, dal capo dei progetti del dipartimento Vladimir Ballay, dal direttore dell’organizzazione del turismo Andrej Berkes e dal consigliere Miroslav Gut.

Nel corso dell’incontro la delegazione ha presentato la città di Nitra illustrandone le principali caratteristiche culturali, storiche e turistiche, mentre l’amministrazione comunale ha avuto modo di promuovere e valorizzare il territorio di Grosseto, mettendo in evidenza le sue eccellenze.

Il confronto si è rivelato un momento concreto di dialogo e condivisione, finalizzato a rafforzare le relazioni tra le due città e ad avviare nuove opportunità di collaborazione, in particolare nei settori dell’export e dell’import per il sistema imprenditoriale locale, oltre che in ambito turistico e culturale.

“È con profonda soddisfazione – ha dichiarato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che accogliamo oggi la delegazione di Nitra nella nostra città, un incontro reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di Giorgio Dovigi, direttore della Camera di Commercio italo-slovacca”.

“Questo non è soltanto un meeting istituzionale, ma l’inizio di un dialogo tra territori che si riconoscono e che hanno molto da costruire insieme. Nitra è una realtà con una storia antica e un’identità forte, con elementi molto vicini anche alla nostra comunità”.

“Siamo territori autentici, che non hanno mai rinnegato le proprie radici e che oggi vogliono crescere restando fedeli alla propria identità. Possiamo lavorare insieme su ambiti strategici come agroalimentare, turismo, cultura ed economia, creando relazioni tra imprese, favorendo scambi e costruendo percorsi condivisi. Siamo pronti a fare la nostra parte, a investire in questa relazione e a costruire ponti che possano portare benefici reali alle nostre comunità”.

L’incontro rappresenta dunque il primo passo verso un auspicabile futuro gemellaggio tra le due città.

“Sono molto lieto di essere qui a Grosseto – ha aggiunto Marek Hattas, sindaco di Nitra – una città con cui condividiamo valori e prospettive. Desidero inoltre esprimere un sincero apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto dall’Ufficio Relazioni Internazionali, che con professionalità e visione ha reso possibile questo incontro e ha posto basi concrete per un dialogo strutturato tra le nostre istituzioni”.

“Auspico che questa visita possa rappresentare l’inizio di una collaborazione istituzionale solida e duratura tra Nitra e Grosseto, fondata su un rapporto di gemellaggio capace di favorire scambi culturali, eventi condivisi e sinergie tra le nostre università. Credo fermamente che il dialogo tra le nostre comunità possa generare opportunità concrete di crescita e arricchimento reciproco.”

Presente all’incontro anche Luca Agresti, assessore alla Cultura, il quale ha illustrato alla delegazione slovacca le caratteristiche e i punti fondamentali dell’offerta grossetana:

“L’obiettivo di questo percorso appena intrapreso è quello di costruire legami solidi e duraturi, sviluppando collaborazioni di carattere culturale che possano arricchire reciprocamente le nostre comunità”.

“Grosseto può contare su una rete di realtà significative e dinamiche, dal Teatro Moderno al Teatro degli Industri, dal Museo del Buttero all’Università di Siena, fino al Maam, Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, che rappresentano esempi virtuosi della vivacità culturale della nostra città”.

“In questo senso, il dialogo con la città di Nitra assume un valore particolarmente significativo: due realtà che condividono lo stesso fermento culturale e la stessa volontà di crescere, ampliando costantemente l’offerta per un pubblico sempre più ampio e diversificato”.