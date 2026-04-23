Ascolta “Impronte Digitali – La resistenza di Nello: storia di un partigiano” su Spreaker.

GROSSETO – In occasione del 81esimo anniversario della Liberazione italiana IlGiunco.net vuole ricordare la testimonianza di Nello Bracalari, partigiano maremmano, scomparso nel 2023.

Nel podcast, una lunga intervista rilasciata poco prima della sua morte, Nello ha raccontato la sua vita, segnata dalla seconda guerra mondiale e dal suo ruolo di staffetta nella lotta partigiana.

Una testimonianza straordinaria che ripercorre i suoi ricordi, a quasi 80 anni dalla fine della guerra, ma nitidi come se tutto questo fosse accaduto soltanto ieri. Sono storie di coraggio e di fratellanza, ma anche di paura e di dolore.