GROSSETO – Avvicinare le bambine allo sport in modo graduale, educativo e divertente: è questo l’obiettivo della nuova iniziativa promossa dalla Pallavolo Grosseto, che apre le porte del proprio settore giovanile con un’opportunità speciale dedicata alle più piccole.

Fino al 30 maggio, infatti, sarà possibile partecipare gratuitamente all’ultimo mese del corso di Minivolley. Un’occasione pensata per consentire alle bambine di muovere i primi passi nel mondo della pallavolo senza alcun impegno economico, vivendo un’esperienza fatta di gioco, movimento e socialità.

L’iniziativa è rivolta alle nate tra il 2015 e il 2021, una fascia d’età in cui l’attività sportiva assume un ruolo fondamentale nello sviluppo motorio e relazionale. Durante il periodo di prova, le giovani partecipanti avranno la possibilità di conoscere allenatori qualificati, inserirsi nel gruppo e familiarizzare con i valori dello sport di squadra.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso formativo portato avanti dalla società, da anni impegnata nella crescita sportiva ed educativa delle nuove generazioni. Il mese gratuito rappresenta anche un primo contatto in vista della ripresa ufficiale dei corsi, prevista per il 1° ottobre.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente la società tramite WhatsApp al numero 380 79 61 595.

Info: https://pallavologrosseto.it/giovanile/