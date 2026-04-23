Foto di repertorio

FOLLONICA – Tutto pronto al PalaArmeni per la prima edizione del Campionato Nazione Femminile Under 13, per una tre giorni che animerà di agonismo e folklore la città del golfo. Otto le compagini in gara, divise in due gironi A e B e che si affronteranno a partire da venerdì 24 aprile dalle 10.15. Il girone A è composto da Hockey Bassano, Rotellistica Scandianese, Amatori Pesaro, Rotellistica Camaiore mentre nel B figurano Hockey Novara, Correggio Hockey, Roller Matera e le padrone di casa del Follonica Hockey.

Questo il calendario degli incontri di qualificazione:

Venerdì 24

10:15 – Rot. Scandianese-Rot. Camaiore

11:30 – Amatori Pesaro-Hockey Bassano

12:45 – FOLLONICA HOCKEY-Hockey Novara

14:00 -Correggio Hockey-Roller Matera

15:15 – Rot. Camaiore-Amatori Pesaro

16:30 – Hockey Bassano-Rot. Scandianese

17:45 – Hockey Novara-Roller Matera

19:00 – FOLLONICA HOCKEY-Correggio Hockey

Sabato 25

9:30 – Rot. Camaiore Hockey-Bassano

10:45 Q B 3 Rot. Scandianese-Amatori Pesaro

12:00 Q A 3 Correggio Hockey-Hockey Novara

13:15 Q B 3 Roller Matera-FOLLONICA HOCKEY

Domenica 26

9:00 Finale 3/4 Coppa

10:30 Finale 1/2 Coppa

12:00 Finale Campionato 3/4

13:30 Finale Campionato 1/2