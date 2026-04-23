FOLLONICA – Tutto pronto al PalaArmeni per la prima edizione del Campionato Nazione Femminile Under 13, per una tre giorni che animerà di agonismo e folklore la città del golfo. Otto le compagini in gara, divise in due gironi A e B e che si affronteranno a partire da venerdì 24 aprile dalle 10.15. Il girone A è composto da Hockey Bassano, Rotellistica Scandianese, Amatori Pesaro, Rotellistica Camaiore mentre nel B figurano Hockey Novara, Correggio Hockey, Roller Matera e le padrone di casa del Follonica Hockey.
Questo il calendario degli incontri di qualificazione:
Venerdì 24
10:15 – Rot. Scandianese-Rot. Camaiore
11:30 – Amatori Pesaro-Hockey Bassano
12:45 – FOLLONICA HOCKEY-Hockey Novara
14:00 -Correggio Hockey-Roller Matera
15:15 – Rot. Camaiore-Amatori Pesaro
16:30 – Hockey Bassano-Rot. Scandianese
17:45 – Hockey Novara-Roller Matera
19:00 – FOLLONICA HOCKEY-Correggio Hockey
Sabato 25
9:30 – Rot. Camaiore Hockey-Bassano
10:45 Q B 3 Rot. Scandianese-Amatori Pesaro
12:00 Q A 3 Correggio Hockey-Hockey Novara
13:15 Q B 3 Roller Matera-FOLLONICA HOCKEY
Domenica 26
9:00 Finale 3/4 Coppa
10:30 Finale 1/2 Coppa
12:00 Finale Campionato 3/4
13:30 Finale Campionato 1/2