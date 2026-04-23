FOLLONICA – Convocata dal presidente Alberto Aloisi la nuova seduta del Consiglio comunale che si terrà giovedì 30 aprile alle 13 nella sala consiliare.

Ecco tutti i punti all’ordine del giorno

– Comunicazioni del presidente del Consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri

– Domanda di attualità: “Criteri adottati nelle procedure di conferimento degli incarichi di elevata qualificazione (eq) trasmessa da parte dei consiglieri e consigliere Mirjam Giorgieri, Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Andrea Pecorini e Francesca Stella

– Domanda d’attualità: “Mancata conferma di una tappa di ciclocross nel calendario sportivo 2026 e assenza di riscontro agli organizzatori” trasmessa da parte dei consiglieri e consigliere Mirjam Giorgieri, Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Andrea Pecorini e Francesca Stella

– Proposta 28: approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2025

– Proposta 26: modifiche al regolamento della tassa rifiuti – Tari

– Mozione 12 sulla richiesta di proroga dell’autorizzazione al rigassificatore di piombino sul mancato rispetto del memorandum del 2022, sulle responsabilità del governo e sulla tutela del territorio del golfo di Follonica

– Odg: iniziative per la tutela della salute mestruale, il contrasto alla “period poverty” e la promozione del diritto allo studio presentata dai consiglieri e consigliere Mirjam Giorgieri, Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Andrea Pecorini e Francesca Stella

– Odg “Se io non voglio, tu non puoi”: perché il Ddl stupri “disegno di legge as 1715” mantenga la formulazione approvata alla Camera dei deputati in data 19 novembre 2025 presentata dai consiglieri e consigliere Mirjam Giorgieri, Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Andrea Pecorini e Francesca Stella

– Odg “Tutela delle persone con disabilità gravissima e delle loro famiglie – impegno del Comune di Follonica a fronte dei ritardi nell’erogazione dei fondi presentata dai consiglieri e consigliere Mirjam Giorgieri, Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Andrea Pecorini e Francesca Stella

Per assistere in streaming al Consiglio comunale: https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams