GROSSETO – Dal 15 al 18 aprile, Catania ha ospitato la fase nazionale della RoboCup Junior Academy, uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama della robotica e dell’intelligenza artificiale. Alla competizione hanno preso parte 860 squadre provenienti da tutta Italia, impegnate nelle diverse categorie di gara.

Tra queste anche il team dell’Istituto comprensivo Grosseto 6, composto dagli studenti Andrea Fontani (3A) Diletta Paffetti, Alessandra Piatto e Achille Pieri (3C), che ha gareggiato nella categoria Rescue Line Entry, guidato dalle docenti mentor Alba Cerbucci e Giulia Mattera.

La squadra ha presentato un robot interamente progettato e costruito dagli studenti, utilizzando anche componenti modellati e stampati in 3D direttamente nei laboratori scolastici tenuti dai professori Nugnes e Tringali. Il robot è stato programmato per affrontare simulazioni di missioni di soccorso in ambiente ostile, dimostrando solide competenze Stem.

Durante la competizione, i ragazzi hanno affrontato diversi campi di gara, mettendo alla prova il loro robot in scenari complessi, e hanno superato una technical challenge particolarmente impegnativa: il team ha dovuto programmare ex novo il robot per una missione inedita a sorpresa, rispettando regole tecniche definite sul momento e in un tempo limitato. La prova ha richiesto grande autonomia, capacità di adattamento e piena padronanza dell’ambiente di programmazione. Gli studenti hanno lavorato in sinergia, collaborando efficacemente per superare anche questa sfida.

“Il team della Galilei ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, la finale della competizione nazionale, confermando il proprio valore e la qualità del progetto Sfide robotiche attivo nella scuola dal 2020 – affermano dal Galilei -. Al di là dell’ottimo risultato, l’esperienza si è rivelata di altissimo valore formativo: il confronto con coetanei provenienti da tutta Italia e la gestione delle difficoltà hanno permesso agli studenti di sviluppare competenze fondamentali come il problem solving e il lavoro di squadra. La scuola e la sua dirigente Verena Tassinari hanno sostenuto il percorso del team, dimostrando attenzione e investimento nella didattica innovativa ed in particolare nella robotica educativa, ritenuta una metodologia efficace che valorizza le competenze Stem e le soft skills degli studenti”.

Il percorso didattico ha ricevuto il patrocinio del Comune di Grosseto (assessorato alla Pubblica Istruzione) e il sostegno della Cna Grosseto.

A sottolineare il significato dell’esperienza è anche Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto: “Facciamo i nostri complimenti ai ragazzi che sono riusciti ad arrivare tra le nove squadre finaliste di questo importante momento di confronto. La nostra associazione ha deciso di supportare il progetto perché crediamo fortemente nell’importanza di sostenere esperienze didattiche alternative ai percorsi tradizionali, capaci di insegnare agli studenti a mettersi in gioco e a competere in modo sano: un elemento fondamentale anche per il loro futuro. Il confronto con discipline tecnico-scientifiche potrà inoltre rivelarsi utile nel loro percorso scolastico e professionale”.