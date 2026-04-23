ROSELLE – Il ciclismo maremmano si è stretto ancora una volta nel ricordo di Roberto Seripa, Nilo Naldini e Tony Panico. I suggestivi percorsi tra Roselle e Giuncarico hanno ospitato il Memorial Tony, Roberto e Nilo, una gara che ha saputo unire l’agonismo puro alla commozione per gli amici ciclisti tragicamente scomparsi, confermando la solidità del movimento amatoriale targato Uisp Grosseto e Bassibike Team.

Nonostante una mattinata segnata dalla pioggia e da un clima incerto, sessanta corridori si sono presentati al via, sfidando e costante che ha reso il tracciato molto più selettivo di quanto suggerisse l’altimetria. La gara è esplosa quasi subito grazie all’azione di forza di due compagni di squadra dell’Olimpia Cycling Team, Marco Diamanti ed Emanuele Sciamanna, capaci di evadere dal gruppo e di gestire con un accordo perfetto i due passaggi sulla salita di Giuncarico.

I due fuggitivi hanno scavato un solco incolmabile tra sé e gli inseguitori, collaborando con generosità contro le raffiche laterali. Sul rettilineo finale di Roselle, la parata d’onore ha visto Diamanti tagliare per primo il traguardo, con Sciamanna che ha ceduto la vittoria al compagno per premiarne la spinta costante durante tutta la fuga. La battaglia per il podio si è risolta poco dopo con una volata ristretta a tre, dove Francesco Oliboni del Team Bike Ballero ha conquistato la terza piazza assoluta, seguito da Fabrizio Mariottini del Vam Cycling Club e Andrea Amorevoli del Bassibike Team. Il gruppo principale è arrivato invece con un distacco più pesante, regolato nello sprint per il sesto posto da Gianmarco Agostini del Racing Team.

Al traguardo, un entusiasta Marco Diamanti ha commentato la prestazione di squadra: “Cercavamo questa fuga insieme da un anno e mezzo per poter festeggiare sul traguardo – racconta – Ho vinto io, ma è come se avessimo vinto entrambi; dedico questo successo a Emanuele e a tutta la squadra. Il vento ha reso il percorso durissimo nonostante la mancanza di grandi salite, ma abbiamo prevalso con l’orgoglio”.

Emanuele Sciamanna ha confermato il legame speciale che ha permesso l’impresa: “Siamo partiti da lontano convinti di farcela. È stata dura, il vento era sempre contrario e Marco mi ha letteralmente trascinato e convinto a non mollare nei momenti di crisi. Ha tirato più di me ed era giusto che la vittoria fosse sua”.

Anche Francesco Oliboni, terzo classificato, ha lodato l’azione dei primi due: “Un ottimo allenamento in vista delle prossime gare. Diamanti e Sciamanna sono andati via subito, dietro siamo rimasti in sei o sette e io sono riuscito a spuntarla negli ultimi 500 metri per il podio”.

I vincitori per ogni categoria hanno visto primeggiare Marco Diamanti dell’Olimpia Cycling Team (Elite Sport), Roberto Basile del Team Marathon Bike (M1), Giacomo Bischeri della Ciclistica Senese (M2), Maurizio Gioacchino Arcara del Velo Club Forte dei Marmi (M3), Andrea Amorevoli del Bassibike Team (M4), Fabrizio Mariottini del Vam Cycling Club (M5), Gianmarco Agostini del Racing Team (M6), Stefano Cupello del Moto Guzzi Prato (M7) ed Egidio Solari del Max Lelli (M8).

Ottima l’organizzazione di Uisp Grosseto, sempre in collaborazione con Bassibike.