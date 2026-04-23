GROSSETO – Il Circolo Pattinatori debutta nei preliminari playoff subendo un clamoroso clean sheet per 12-0 sulla pista dell’Azzurra Novara. Una batosta memorabile per la squadra grossetana che nelle precedenti 26 esibizioni ha tenuto testa a tutte le avversarie affrontate, big comprese. Un ko inatteso, in una serata da dimenticare che compromette sicuramente l’esito di questa serie: a questo punto garadue di sabato in via Mercurio servirà solo per salvare l’onore. Il match si è praticamente deciso nel primo tempo, con cinque reti, quattro pali (alla fine saranno sei) per i piemontesi e una serie di parate di Luca Squarcia che hanno reso meno pesante il passivo. La notte da incubo allo “Stefano Dal Lago” è proseguita nella ripresa con altre sette reti degli scatenati uomini di Massimo Tataranni. I ragazzi di Massimo Mariotti in tutta la gara possono solo recriminare per non aver realizzato il tiro di rigore concesso sull’1-0, che Barragan ha mandato a sbattere sul palo.

Azzurra Novara-Circolo Pattinatori Grosseto 12-0

AZZURRA NOVARA: Fongaro, Pigato; Maniero, Brusa, Moyano, De Palo, Illuzzi, Torres, Gavioli, Pinto. All. Massimo Tataranni.

C.P. GROSSETO: Squarcia, Masetti; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Cardi, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Marco Rondina, Simone Brambilla.

RETI: nel p.t. 10’07 Pinto, 13’39 Illuzzi, 14’50 Illuzzi, 16’24 Pinto, 23’54 Gavioli; nel s.t 4’48 Pinto, 6’40 Torres, 10’24 Brusa, 14’52 Brusa, 17’01 Moyano, 17’31 Pinto, 21’29 Illuzzi.

ESPULSIONI (2): Paghi nel p.t., Paghi, Moyano nel s.t.