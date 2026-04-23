GROSSETO – Lunedì 27 aprile alle 20:30 nella sede di Anpas Humanitas Grosseto, in via Smeraldo 4, si terrà la prima riunione del nuovo corso per la formazione di volontari soccorritori di I e II livello. Riunione che sarà tenuta dal presidente Christian Sensi e dalla formatrice regionale Loredana Rizzi, i quali introdurranno le materie e le modalità di svolgimento del corso, che da qui all’autunno si terrà dopo cena per favorire la partecipazione.

Si tratta oramai del settimo corso di formazione organizzato da Anpas Humanitas Grosseto a partire dal novembre 2023, al ritmo costante di due corsi all’anno. A dimostrazione del fatto che il volontariato a servizio degli altri continua ad essere attrattivo per tante persone; dagli studenti delle scuole superiori fino ai pensionati. La pubblica assistenza grossetana, nata appena 15 anni fa, opera stabilmente nel settore dell’emergenza/urgenza, inserita all’interno dei servizi garantiti dalla centrale del 118, in quello nei trasporti sociali e della Protezione civile.

Per avere informazioni e pre-iscriversi è possibile chiamare il 338 7704728 oppure scrivere a [email protected]. Lunedì 27 aprile, nella sede di via Smeraldo 4 a Grosseto, pertanto chiunque potrà partecipare per farsi un’idea più precisa di cosa lo attenderà nel caso in cui decidesse di far parte del corso di formazione.

«L’ultimo gruppo che ha ottenuto le abilitazioni – spiega il presidente di Anpas Humanitas Grosseto, Christian Sensi – ci ha dato grandi soddisfazioni, entrando nei ranghi dell’associazione per dare il proprio contributo alle nostre attività. L’estate oramai alle porte è il momento dell’anno più delicato perché aumenta il numero degli interventi che ci vengono richiesti, e allo stesso tempo diminuisce il numero dei volontari impegnati in lavori stagionali. Per questi motivi è particolarmente importante dare continuità all’attività di formazione e reclutare nuove forze che vanno ad aggiungersi al nocciolo duro dei nostri volontari. Sono davvero molto contento di come le persone rispondano alla nostra chiamata. Per Anpas Humanitas i corsi di formazione sono anche un’occasione per veicolare il nostro messaggio di laicità e inclusività che trova interesse da parte dei grossetani. E questo è per tutti noi grande motivo di orgoglio».

Il corso permette di ottenere un attestato di soccorritore di livello “base”, e proseguendo quello di livello “avanzato”. Le lezioni si svolgono dopo cena per consentire anche a chi lavora di partecipare. A conclusione del periodo di formazione i volontari terranno un esame, che se superato consentirà di ottenere l’attestato di soccorritore di primo o secondo livello.

Il corso consentirà di acquisire competenze di primo soccorso, di rianimazione attraverso le tecniche di defibrillazione Blsd (basic life support defibrillation) per adulti e Pblsd di rianimazione pediatrica. Disostruzione delle vie aeree, sia essa per adulti che a livello pediatrico, e soccorso vitale al traumatizzato.

Questo consentirà ai volontari soccorritori di poter effettuare presso Humanitas Grosseto attività di servizi sociali (trasporto sanitario) e attività di servizio emergenza/urgenza sull’ambulanza, oltre che, previo un successivo specifico corso, di far parte del sistema di Protezione civile regionale.